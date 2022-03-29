Віцепрем'єр-міністр Пьотр Глінський наголосив, що Польща прийматиме біженців з України стільки, скільки буде потрібно. Поки що для цього є можливості, зазначають у країні.

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Як людині, яка прийняла біженця з України, оформити фінансову допомогу в Польщі

Небайдужі жителі Польщі, які допомагають українцям з проживанням та харчуванням, можуть отримати компенсацію від держави. Її розмір – 40 злотих на день на одного біженця. Максимальний термін проживання, який фінансує держава, становить 60 діб.

На виплату компенсації можуть сподіватися як власники житла, так і ті, хто винаймає помешкання, зокрема іноземці. Головна умова полягає в тому, щоб люди надали вимушено переселеній особі житло та харчування. На фінансову допомогу можуть претендувати ті, хто прихистив незнайомців, і також ті, у кого зупинилися близькі родичі з України.



Для отримання коштів потрібно заповнити відповідні заяву та додаток та подати ці документи в адміністрацію за місцем проживання (Urząd gminy чи Urząd miasta). Подати заявку можна в будь-який час, але кошти виплачуються протягом місяця після того, як закінчиться термін тимчасового проживання біженця.

Для отримання коштів потрібно заповнити відповідні заяву та додаток / Бланки документів

Зверніть увагу! У біженця обов'язково має бути номер PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).