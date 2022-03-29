Вице-премьер-министр Петр Глинский подчеркнул, что Польша будет принимать беженцев из Украины столько, сколько потребуется. Пока что для этого есть возможности, отмечают в стране.

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Как человеку, принявшему беженца из Украины, оформить финансовую помощь в Польше

Небезразличные жители Польши, помогающие украинцам с проживанием и питанием, могут получить компенсацию от государства. Ее размер – 40 злотых в день на одного беженца . Максимальный срок проживания, финансируемый государством, составляет 60 суток.

На выплату компенсации могут надеяться как собственники жилья, так и снимающие жилье, в том числе иностранцы. Главное условие состоит в том, чтобы люди предоставили беженцу жилье и питание. На финансовую помощь могут претендовать приютившие незнакомцев, а также те, у кого остановились близкие родственники из Украины.



Для получения средств необходимо заполнить соответствующее заявление и приложение и подать эти документы в администрацию по месту жительства (Urząd gminy или Urząd miasta). Подать заявку можно в любое время, но средства выплачиваются в течение месяца после истечения срока проживания беженца.

Для получения средств нужно заполнить соответствующие заявление и приложение / Бланки документов