39 польських слів та фраз для повсякденних справ та навігації по місту

Якщо ви надумали влаштувати собі самостійну мандрівку до Польщі, дуже важливо добряче до неї підготуватися. Крім організаційних моментів, слід вивчити хоча б елементарні фрази польською мовою.

Так, днями ми уже розповідали, як вітатися та знайомитися в Польщі, а на цей раз підготували набір польських слів, які допоможуть вам не заблукати в чужому місті та країні. Ловіть коротку шпаргалку для туристів з мінімальною кількістю фраз, які ви зможете використовувати при повсякденних ситуаціях за кордоном.

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Не соромтеся запитувати

Куди? – Dokąd? [доконд]

До кого можна звернутися? – Do kogo można się zwrócić? [до коґо можна шєн звручічь]

Навіщо? – Po co? [по цо]

Чому? – Dlaczego? [длячеґо]

Коли – Kiedy? [кєди]

О котрій годині? – O której godzinie? [о ктурей ґоджінє]

Скільки це коштує? – Ile to kosztuje? [ілє то коштує]

Як довго? (про час) – Jak długo? [як длуґо]

Що мені робити? – Сo mam robić? [цо мам робічь]

Слова для буденних справ

Лікарня – Szpital [шпіталь]

Поліклініка – Przychodnia [пшиходня]

Урядова установа – Urząd [ужонд]

Іноземець – Cudzoziemiec [цудзожємєц]

Біженець – Uchodźca [уходжьца]

Заява – Podanie [поданє]

Клопотання – Wniosek [вньосек]

Дитячий садок – Przedszkole [пшедшколє]

Паспорт – Paszport [пашпорт]

Паспорт громадянина – Dowód osobisty [довуд особісти]

Посвідчення водія – Prawo jazdy [право язди]

Свідоцтво про народження – Akt urodzenia [акт уродзеня]

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