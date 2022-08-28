39 польских слов и фраз для повседневных дел и навигации по городу

28 августа 2022 , 18:18
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Источник:

телеграм-канал Новая Польша

Если вы решили устроить себе самостоятельное путешествие в Польшу, очень важно изрядно к ней подготовиться. Кроме организационных моментов, следует выучить хотя бы элементарные фразы на польском языке.

Так, на днях мы уже рассказывали, как здороваться и знакомиться в Польше, а на этот раз подготовили набор польских слов, которые помогут вам не заблудиться в чужом городе и стране. Ловите короткую шпаргалку для туристов с минимальным количеством фраз, которые вы сможете использовать при обычных ситуациях за границей.

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Не стесняйтесь спрашивать

  • Куда? – Dokąd? [доконд]
  • К кому можно обратиться? – Do kogo można się zwrócić? [до кого можна шен звручичь]
  • Зачем? – Po co? [по цо]
  • Почему? – Dlaczego? [для чего]
  • Когда – Kiedy? [кеды]
  • В котором часу? – O której godzinie? [о ктурей годжине]
  • Сколько стоит это? – Ile to kosztuje? [или то коштуе]
  • Как долго? (о времени) – Jak długo? [как длуго]
  • Что мне делать? – Со mam robić? [цо мам робичь]

Слова для будничных дел

  • Больница – Szpital [шпиталь]
  • Поликлиника – Przychodnia [пшиходня]
  • Правительственное учреждение – Urząd [ужонд]
  • Иностранец – Cudzoziemiec [цудзожемеец]
  • Беженец – Uchodźca [уходжьца]
  • Заявление – Podanie [подане]
  • Ходатайство – Wniosek [внесок]
  • Детский сад – Przedszkole [пшедшколе]
  • Паспорт – Paszport [пашпорт]
  • Паспорт гражданина – Dowód osobisty [довуд особисты]
  • Водительское удостоверение – Prawo jazdy [право язды]
  • Свидетельство о рождении – Akt urodzenia [акт уродзеня]

Польские слова и фразы для навигации по городу

  • Поезд – Pociąg [почёнг]
  • Станция – Stacja [стацйя]
  • Остановка – Przystanek [пшистанек]
  • Пересадка – Przesiadka [пшешядка]
  • Площадь – Plac [плац]
  • Улица – Ulica [улица]
  • Кольцо – Rondo [рондо]
  • Перекресток – Skrzyżowanie [скшижоване]
  • Вход – Wejście [вейшче]
  • Выход – Wyjście [выйшче]
  • Лифт – Winda [винда]
  • Направление – Kierunek [керунек]
  • Как добраться? – Как dojechać? [как доехачь]
  • Откуда мне уезжать? – Skąd mam jechać? [сконд мам ехачь]
  • Где можно купить билет? – Gdzie można kupić bilet? [гдже можна купичь билет]
  • Как заплатить за билет? – Как zapłacić za bilet? [як заплачичь за билет]
  • Билеты для украинцев бесплатные – Bilety dla Ukraińców są darmowe [билеты для украиньцув сон дармове]
  • Могли бы вы меня подвезти? – Czy mógłby Pan / mogłaby Pani mnie podwieźć? [чы муґл бы пан / моґла бы пани мне подвежьчь].
Автор: Назарій Сорока