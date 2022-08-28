39 польских слов и фраз для повседневных дел и навигации по городу
28 августа 2022 , 18:18Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Новая Польша
Если вы решили устроить себе самостоятельное путешествие в Польшу, очень важно изрядно к ней подготовиться. Кроме организационных моментов, следует выучить хотя бы элементарные фразы на польском языке.
Так, на днях мы уже рассказывали, как здороваться и знакомиться в Польше, а на этот раз подготовили набор польских слов, которые помогут вам не заблудиться в чужом городе и стране. Ловите короткую шпаргалку для туристов с минимальным количеством фраз, которые вы сможете использовать при обычных ситуациях за границей.
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Не стесняйтесь спрашивать
- Куда? – Dokąd? [доконд]
- К кому можно обратиться? – Do kogo można się zwrócić? [до кого можна шен звручичь]
- Зачем? – Po co? [по цо]
- Почему? – Dlaczego? [для чего]
- Когда – Kiedy? [кеды]
- В котором часу? – O której godzinie? [о ктурей годжине]
- Сколько стоит это? – Ile to kosztuje? [или то коштуе]
- Как долго? (о времени) – Jak długo? [как длуго]
- Что мне делать? – Со mam robić? [цо мам робичь]
Слова для будничных дел
- Больница – Szpital [шпиталь]
- Поликлиника – Przychodnia [пшиходня]
- Правительственное учреждение – Urząd [ужонд]
- Иностранец – Cudzoziemiec [цудзожемеец]
- Беженец – Uchodźca [уходжьца]
- Заявление – Podanie [подане]
- Ходатайство – Wniosek [внесок]
- Детский сад – Przedszkole [пшедшколе]
- Паспорт – Paszport [пашпорт]
- Паспорт гражданина – Dowód osobisty [довуд особисты]
- Водительское удостоверение – Prawo jazdy [право язды]
- Свидетельство о рождении – Akt urodzenia [акт уродзеня]
Польские слова и фразы для навигации по городу
- Поезд – Pociąg [почёнг]
- Станция – Stacja [стацйя]
- Остановка – Przystanek [пшистанек]
- Пересадка – Przesiadka [пшешядка]
- Площадь – Plac [плац]
- Улица – Ulica [улица]
- Кольцо – Rondo [рондо]
- Перекресток – Skrzyżowanie [скшижоване]
- Вход – Wejście [вейшче]
- Выход – Wyjście [выйшче]
- Лифт – Winda [винда]
- Направление – Kierunek [керунек]
- Как добраться? – Как dojechać? [как доехачь]
- Откуда мне уезжать? – Skąd mam jechać? [сконд мам ехачь]
- Где можно купить билет? – Gdzie można kupić bilet? [гдже можна купичь билет]
- Как заплатить за билет? – Как zapłacić za bilet? [як заплачичь за билет]
- Билеты для украинцев бесплатные – Bilety dla Ukraińców są darmowe [билеты для украиньцув сон дармове]
- Могли бы вы меня подвезти? – Czy mógłby Pan / mogłaby Pani mnie podwieźć? [чы муґл бы пан / моґла бы пани мне подвежьчь].