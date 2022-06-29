300 злотих на підготовку до школи: в Польщі стартує нова програма фінансової допомоги українцям
Джерело:Ukrainian in Poland
З липня у Польщі стартує нова соціальна програма "300+" або "Добрий старт". Вона розрахована на українські сім'ї з дітьми шкільного віку.
Підготувати школяра до нового навчального року доволі затратно як в Україні, так і в Польщі. Аби зменшити навантаження на гаманці українських батьків, які планують відправляти дітей до польських шкіл, уряд запровадив фінансову підтримку "300+" або "Добрий старт".
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Умови програми "Добрий старт" у Польщі
У рамках нової програми на кожного українського школяра віком від 7 до 20 років Польща виділятиме по 300 злотих. Ця виплата є одноразовою. Кошти можна витратити на стартовий набір для школи: шкільне приладдя, підручники чи одяг. Важливо також, якщо ви є батьками або опікунами дитини з інвалідністю, тоді допомога надається до досягнення 24 років.
Як отримати 300 злотих на дитину
- Увійдіть на сторінку PUE ZUS та перейдіть у вкладку "Загальні".
- Оберіть програму "Добрий старт" у меню ліворуч, а потім натисніть "створити нову програму" та вкажіть відповідні дані про себе та дитину.
- Виберіть навчальний рік (2022 – 2023).
- Введіть свої дані (більшість із них підтягнуться автоматично, але слід усе добре перевірити).
- Вкажіть номер свого банківського рахунку, на який буде перераховано 300 злотих.
- Додайте дані про всіх дітей та вкажіть, у якій школі вони навчатимуться (назва, повна адреса, місто).
- Якщо ви виховуєте дитину з інвалідністю, вам слід прикріпити відповідні документи, яке це підтверджують.
- Підпишіть свою заявку за допомогою довіреного профілю.
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