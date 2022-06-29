Подготовить школьника к новому учебному году достаточно затратно как в Украине, так и в Польше. Чтобы уменьшить нагрузку на кошельки украинских родителей, которые планируют отправлять детей в польские школы, правительство ввело финансовую поддержку "300+" или "Добрый старт".

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Условия программы "Добрый старт" в Польше

В рамках новой программы на каждого украинского школьника от 7 до 20 лет Польша будет выделять по 300 злотых. Эта выплата одноразовая. Средства можно потратить на стартовый набор для школы: школьные принадлежности, учебники или одежду. Важно также, если вы являетесь родителями или опекунами ребенка с инвалидностью, тогда помощь предоставляется до достижения 24 лет.

Как получить 300 злотых на ребенка

Войдите на страницу PUE ZUS и перейдите на вкладку "Общие".

Выберите программу "Добрый старт" в меню слева, затем нажмите "Создать новую программу" и укажите соответствующие данные о себе и ребенке.

Выберите учебный год (2022 – 2023).

Введите свои данные (большинство из них подтянутся автоматически, но все следует проверить).

Укажите номер банковского счета, на который будет перечислено 300 злотых.

Добавьте данные обо всех детях и укажите, в какой школе они будут учиться (название, полный адрес, город).

Если вы воспитываете ребенка с инвалидностью, вам следует прикрепить соответствующие документы, подтверждающие это.

Подпишите заявку с помощью доверенного профиля.

Важно! Подать заявку можно с 1 июля по 30 ноября. Если вы хотите получить средства к началу учебного года, следует как можно скорее подать заявку.