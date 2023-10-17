Краще взимку, а не влітку: 3 популярні міста Європи, де натовпів туристів менше поза сезоном
Джерело:Travel Off Path
Досвідчена мандрівниця Дейл Петерсон назвала список із трьох популярних європейських міст, які пропонують більше приємних вражень під час зимового сезону, на відміну від гамірних літніх місяців. Ці міста, відомі тим, що борються з напливом туристів і високими температурами.
У своєму блозі вона пояснила, що їй пощастило побувати в цих місцях як взимку, так і влітку – і вона може назвати одразу кілька причин, чому в зимові місяці там набагато приємніше відпочивати.
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За її словами, ці три напрямки мають кілька спільних характеристик:
- їх пік сезону припадає на літні місяці;
- усі вони користуються величезною популярністю, щорічно привертаючи мільйони відвідувачів;
- високі ціни для туристів;
- їх часто відвідують круїзні лайнери, що ще більше сприяє їх популярності.
Однак основною проблемою, з якою стикаються всі три напрямки, є проблема надмірного туризму.
3 локації Європи, які краще відвідувати взимку
Венеція, Італія
Венеція – це справді чарівне місце із захопливою архітектурою та сотнями мостів і каналів. Однак у літні місяці відвідування цього міста може нагадувати відвідування переповненого тематичного парку, а не історичного міста. Натовп став настільки величезним, що незабаром Венеція введе плату за вхід в місто у розмірі 5 євро в години пік.
Але Венеція взимку – це зовсім інша історія. Натовпу майже немає, і хоча погода може бути прохолодною і похмурою, це підсилює похмуру і загадкову атмосферу міста. Зима також є найкращим часом для відвідування за нижчими цінами: середні ціни на готелі падають більш ніж на 50% в порівнянні з літніми місяцями,
– пише вона.
Дубровник, Хорватія
Як і Венеція, це місто сильно страждає від надмірного туризму. У Дубровнику за останні кілька років також спостерігалося стрімке зростання цін, особливо після офіційного приєднання до Шенгенської зони і прийняття євро як валюту на початку 2023 року.
Дубровник / Фото UnSplash
Зима – мій улюблений час для відвідування Дубровника, тому що тут дуже мало туристів, і ви можете насолоджуватися такими активностями, як прогулянка по міських стінах без натовпу впритул,
– зазначила Петерсон.
Вона додала, що може бути занадто холодно, щоб ходити на пляж або купатися в Адріатичному морі, але тут сонячно і тепло, а середня температура взимку сягає 50 градусів (за Фаренгейтом, або +10 градусів за Цельсієм).
Барселона, Іспанія
З настанням літнього сезону туристи стікаються до Барселони, яка приваблює пляжами, жвавими концертами та бурхливими фестивалями. Однак, серед привабливості є певні недоліки, які не можна не помітити. Палюча літня спека в Барселоні може бути нестерпною, коли температура різко зростає, а повітря просочується вологою.
Барселона / Фото UnSplash
Крім того, місто стає "затопленим" величезним сплеском відвідувачів, насамперед через його статус як видатного круїзного порту. Наплив круїзних туристів протягом літніх місяців сприяє перенаселеності. У відповідь на цю ескалацію проблеми влада Барселони нещодавно оголосила про плани ввести заборону на вхід круїзних лайнерів у центр міста, рішення має набути чинності найближчим часом.
Але Барселона – місто цілорічне, тому взимку тут не бракує розваг. Ви можете насолоджуватися всім, що може запропонувати місто, з набагато меншою кількістю людей та нижчими цінами. До того ж в Барселоні середземноморський клімат... Мені подобається місто під час різдвяного сезону, особливо в день Трьох Королів 6 січня, коли проходить величезний парад,
– написала Петерсон.
За словами тревел-блогерки, загалом Венеція, Дубровник та Барселона – це три європейські міста, які, безумовно, краще відвідувати взимку, а не влітку. Взимку вам не доведеться мати справу з величезними натовпами, високими цінами або дуже спекотною погодою.Цікаво: попри війну українці зберігають інтерес до подорожей. З настанням осені жінки та діти дедалі більше користаються можливістю вирушити в екскурсії по Європі. Куди їдуть українці – читайте за посиланням!