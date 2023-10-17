У своєму блозі вона пояснила, що їй пощастило побувати в цих місцях як взимку, так і влітку – і вона може назвати одразу кілька причин, чому в зимові місяці там набагато приємніше відпочивати.

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За її словами, ці три напрямки мають кілька спільних характеристик:

їх пік сезону припадає на літні місяці;

усі вони користуються величезною популярністю, щорічно привертаючи мільйони відвідувачів;

високі ціни для туристів;

їх часто відвідують круїзні лайнери, що ще більше сприяє їх популярності.

Однак основною проблемою, з якою стикаються всі три напрямки, є проблема надмірного туризму.

3 локації Європи, які краще відвідувати взимку

Венеція, Італія

Венеція – це справді чарівне місце із захопливою архітектурою та сотнями мостів і каналів. Однак у літні місяці відвідування цього міста може нагадувати відвідування переповненого тематичного парку, а не історичного міста. Натовп став настільки величезним, що незабаром Венеція введе плату за вхід в місто у розмірі 5 євро в години пік.

Але Венеція взимку – це зовсім інша історія. Натовпу майже немає, і хоча погода може бути прохолодною і похмурою, це підсилює похмуру і загадкову атмосферу міста. Зима також є найкращим часом для відвідування за нижчими цінами: середні ціни на готелі падають більш ніж на 50% в порівнянні з літніми місяцями,

– пише вона.

Дубровник, Хорватія

Як і Венеція, це місто сильно страждає від надмірного туризму. У Дубровнику за останні кілька років також спостерігалося стрімке зростання цін, особливо після офіційного приєднання до Шенгенської зони і прийняття євро як валюту на початку 2023 року.

Дубровник / Фото UnSplash

Зима – мій улюблений час для відвідування Дубровника, тому що тут дуже мало туристів, і ви можете насолоджуватися такими активностями, як прогулянка по міських стінах без натовпу впритул,

– зазначила Петерсон.

Вона додала, що може бути занадто холодно, щоб ходити на пляж або купатися в Адріатичному морі, але тут сонячно і тепло, а середня температура взимку сягає 50 градусів (за Фаренгейтом, або +10 градусів за Цельсієм).

Барселона, Іспанія

З настанням літнього сезону туристи стікаються до Барселони, яка приваблює пляжами, жвавими концертами та бурхливими фестивалями. Однак, серед привабливості є певні недоліки, які не можна не помітити. Палюча літня спека в Барселоні може бути нестерпною, коли температура різко зростає, а повітря просочується вологою.

Барселона / Фото UnSplash

Крім того, місто стає "затопленим" величезним сплеском відвідувачів, насамперед через його статус як видатного круїзного порту. Наплив круїзних туристів протягом літніх місяців сприяє перенаселеності. У відповідь на цю ескалацію проблеми влада Барселони нещодавно оголосила про плани ввести заборону на вхід круїзних лайнерів у центр міста, рішення має набути чинності найближчим часом.

Але Барселона – місто цілорічне, тому взимку тут не бракує розваг. Ви можете насолоджуватися всім, що може запропонувати місто, з набагато меншою кількістю людей та нижчими цінами. До того ж в Барселоні середземноморський клімат... Мені подобається місто під час різдвяного сезону, особливо в день Трьох Королів 6 січня, коли проходить величезний парад,

– написала Петерсон.

За словами тревел-блогерки, загалом Венеція, Дубровник та Барселона – це три європейські міста, які, безумовно, краще відвідувати взимку, а не влітку. Взимку вам не доведеться мати справу з величезними натовпами, високими цінами або дуже спекотною погодою.

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