У своєму блозі вона пояснила, що їй пощастило побувати в цих місцях як взимку, так і влітку – і вона може назвати одразу кілька причин, чому в зимові місяці там набагато приємніше відпочивати.
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За її словами, ці три напрямки мають кілька спільних характеристик:
- їх пік сезону припадає на літні місяці;
- усі вони користуються величезною популярністю, щорічно привертаючи мільйони відвідувачів;
- високі ціни для туристів;
- їх часто відвідують круїзні лайнери, що ще більше сприяє їх популярності.
Однак основною проблемою, з якою стикаються всі три напрямки, є проблема надмірного туризму.
3 локації Європи, які краще відвідувати взимку
Венеція, Італія
Венеція – це справді чарівне місце із захопливою архітектурою та сотнями мостів і каналів. Однак у літні місяці відвідування цього міста може нагадувати відвідування переповненого тематичного парку, а не історичного міста. Натовп став настільки величезним, що незабаром Венеція введе плату за вхід в місто у розмірі 5 євро в години пік.
Але Венеція взимку – це зовсім інша історія. Натовпу майже немає, і хоча погода може бути прохолодною і похмурою, це підсилює похмуру і загадкову атмосферу міста. Зима також є найкращим часом для відвідування за нижчими цінами: середні ціни на готелі падають більш ніж на 50% в порівнянні з літніми місяцями,
– пише вона.
Дубровник, Хорватія
Як і Венеція, це місто сильно страждає від надмірного туризму. У Дубровнику за останні кілька років також спостерігалося стрімке зростання цін, особливо після офіційного приєднання до Шенгенської зони і прийняття євро як валюту на початку 2023 року.
Дубровник / Фото UnSplash
Зима – мій улюблений час для відвідування Дубровника, тому що тут дуже мало туристів, і ви можете насолоджуватися такими активностями, як прогулянка по міських стінах без натовпу впритул,
– зазначила Петерсон.
Вона додала, що може бути занадто холодно, щоб ходити на пляж або купатися в Адріатичному морі, але тут сонячно і тепло, а середня температура взимку сягає 50 градусів (за Фаренгейтом, або +10 градусів за Цельсієм).
Барселона, Іспанія
З настанням літнього сезону туристи стікаються до Барселони, яка приваблює пляжами, жвавими концертами та бурхливими фестивалями. Однак, серед привабливості є певні недоліки, які не можна не помітити. Палюча літня спека в Барселоні може бути нестерпною, коли температура різко зростає, а повітря просочується вологою.
Барселона / Фото UnSplash
Крім того, місто стає "затопленим" величезним сплеском відвідувачів, насамперед через його статус як видатного круїзного порту. Наплив круїзних туристів протягом літніх місяців сприяє перенаселеності. У відповідь на цю ескалацію проблеми влада Барселони нещодавно оголосила про плани ввести заборону на вхід круїзних лайнерів у центр міста, рішення має набути чинності найближчим часом.
Але Барселона – місто цілорічне, тому взимку тут не бракує розваг. Ви можете насолоджуватися всім, що може запропонувати місто, з набагато меншою кількістю людей та нижчими цінами. До того ж в Барселоні середземноморський клімат... Мені подобається місто під час різдвяного сезону, особливо в день Трьох Королів 6 січня, коли проходить величезний парад,
– написала Петерсон.
За словами тревел-блогерки, загалом Венеція, Дубровник та Барселона – це три європейські міста, які, безумовно, краще відвідувати взимку, а не влітку. Взимку вам не доведеться мати справу з величезними натовпами, високими цінами або дуже спекотною погодою.