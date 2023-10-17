В своем блоге она объяснила, что ей удалось побывать в этих местах как зимой, так и летом – и она может назвать сразу несколько причин, почему в зимние месяцы там гораздо приятнее отдыхать.

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По ее словам, эти три направления имеют несколько общих характеристик:

их пик сезона приходится на летние месяцы;

все они пользуются огромной популярностью, ежегодно привлекая миллионы посетителей;

высокие цены для туристов;

Их часто посещают круизные лайнеры, что еще больше способствует их популярности.

Однако основной проблемой, с которой сталкиваются все три направления, проблема чрезмерного туризма.

3 локации Европы, которые лучше посещать зимой

Венеция, Италия

Венеция – это действительно волшебное место с увлекательной архитектурой и сотнями мостов и каналов. Однако в летние месяцы посещение этого города может напоминать посещение переполненного тематического парка, а не исторического города. Толпа стала настолько огромной, что вскоре Венеция введет плату за вход в город в размере 5 евро в час пик.

Но Венеция зимой – это совсем другая история. Толпы почти нет, и хотя погода может быть прохладной и пасмурной, это усиливает мрачную и загадочную атмосферу города. Зима также является лучшим временем для посещения по более низким ценам: средние цены на отели падают более чем на 50% по сравнению с летними месяцами,

– пишет она.

Дубровник, Хорватия

Как и Венеция, этот город сильно страдает чрезмерным туризмом. В Дубровнике за последние несколько лет также наблюдался стремительный рост цен, особенно после официального присоединения к Шенгенской зоне и принятия евро в качестве валюты в начале 2023 года.

Дубровник / Фото UnSplash

Зима – мое любимое время для посещения Дубровника, потому что здесь очень мало туристов, и вы можете наслаждаться такими активностями, как прогулка по городским стенам без толпы в упор,

– отметила Петерсон.

Она добавила, что может быть слишком холодно, чтобы ходить на пляж или купаться в Адриатическом море, но здесь солнечно и тепло, а средняя температура зимой достигает 50 градусов (по Фаренгейту или +10 градусов по Цельсию).

Барселона, Испания

С наступлением летнего сезона туристы стекаются в Барселону, которая привлекает пляжами, живыми концертами и бурными фестивалями. Однако среди привлекательности есть некоторые недостатки, которые нельзя не заметить. Жгучая летняя жара в Барселоне может быть невыносимой, когда температура резко возрастает, а воздух пропитывается влагой.

Барселона / Фото UnSplash

Кроме того, город становится "затопленным" огромным всплеском посетителей, прежде всего из-за его статуса как выдающегося круизного порта. Наплыв круизных туристов в течение летних месяцев способствует перенаселенности. В ответ на эту эскалацию проблемы власти Барселоны недавно объявили о планах ввести запрет на вход круизных лайнеров в центр города, решение должно вступить в силу в ближайшее время.

Но Барселона – город круглогодичный, поэтому зимой здесь хватает развлечений. Вы можете наслаждаться всем, что может предложить город с гораздо меньшим количеством людей и более низкими ценами. К тому же в Барселоне средиземноморский климат... Мне нравится город во время рождественского сезона, особенно в день Трех Королей 6 января, когда проходит огромный парад,

– написала Петерсон.

По словам тревел-блогерки, в целом Венеция, Дубровник и Барселона – это три европейских города, которые, безусловно, лучше посещать зимой, а не летом. Зимой вам не придется столкнуться с огромными толпами, высокими ценами или очень жаркой погодой.

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