Польсько-український кордон можуть перекрити до кінця року: що сталося
Джерело:"УкрАвтопром"
3 листопада польські перевізники готуються розпочати страйк на українському кордоні. Якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні.
Тож на українсько-польському кордоні можуть виникнути проблеми з рухом автотранспорту. Що відомо наразі про страйк, та як довго це триватиме, розповідаємо нижче.
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Польсько-український кордон можуть перекрити через страйк
Зазначається, що акція планується на два місяці й спрямована на перекриття кордону між Польщею та Україною до кінця поточного року. Учасники страйку, які раніше обмежувалися блокуванням одного пункту пропуску, тепер планують перекрити всі наявні виїзди з України.
Головною причиною страйку є спричинена лібералізацією міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС надмірна конкуренція.
Польські перевізники висувають вимоги, серед яких:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- зміцнення правил перевезень за Європейською конференцією міністрів транспорту (ЄКМТ) для іноземних перевізників4
- встановлення окремої черги в системі "Є-черга" для автомобілів з номерами ЄС;
- впровадження окремої черги на всіх кордонах для порожніх вантажівок;
- надання доступу до системи "Шлях".
Перші дії страйк брейкерів вже узгоджені з місцевими владами поблизу пункту пропуску Корчова і заплановані на 3 листопада на 10:00.
На пропускних пунктах України обмежили використання Дії
Під час в'їзду або виїзду з України громадянам спрощували процедуру перетину кордону за допомогою застосунку Дія, в якому можна було пред'являти прикордонникам е-документи. Втім, Державна прикордонна служба більше не прийматиме електронні документи.
З чим пов'язані нові обмеження, та які документи з Дії більше не приймають на кордоні – читайте за посиланням!