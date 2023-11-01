На украинско-польской границе могут возникнуть проблемы с движением автотранспорта. Что известно о забастовке и как долго это продлится, рассказываем ниже.

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Польско-украинскую границу могут перекрыть из-за забастовки

Акция планируется на два месяца и направлена на перекрытие границы между Польшей и Украиной до конца текущего года. Участники забастовки, ранее ограничивавшиеся блокировкой одного пункта пропуска, теперь планируют перекрыть все имеющиеся выезды из Украины.

Главной причиной забастовки вызвана либерализацией международных перевозок между Украиной и странами ЕС чрезмерная конкуренция.

Польские перевозчики предъявляют требования, среди которых:

Возврат разрешений для украинских перевозчиков.

Укрепление правил перевозок Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) для иностранных перевозчиков.

Установка отдельной очереди в системе "Е-очередь" для автомобилей с номерами ЕС.

Внедрение отдельной очереди на всех границах для пустых грузовиков.

Предоставление доступа к системе "Путь".

Первые действия забастовки брейкеров уже согласованы с местными властями вблизи пункта пропуска Корчова и запланированы на 3 ноября в 10:00.

На пропускных пунктах Украины ограничили использование "Действия"

Во время въезда или выезда из Украины гражданам упрощали процедуру пересечения границы с помощью приложения "Действие", в котором можно было предъявлять пограничникам е-документы. Впрочем, Государственная пограничная служба больше не будет принимать электронные документы.

С чем связаны новые ограничения и какие документы из "Действия" больше не принимают на границе - читайте по ссылке!