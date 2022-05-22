25 фотографій, які показують неймовірну красу Гальштату в Австрії – містечка з листівки

Австрія притягує туристів з усього світу як магніт. Дивовижна природа, вишукана архітектура і бурхливе життя – все це вмістилося на території країни. Втім, напевне найтуристичнішим місцем є Гальштат.

Воно й не дивно, адже це казкове містечко одне з тих, які постійно з'являються на подарункових листівках й не тільки. Очевидно, що кожному хочеться на власні очі побачити всю чарівність Гальштату. Відвідати його, й трохи відволіктися, можуть і українці, які зараз вимушено перебувають у різних країнах світу, зокрема, й в Австрії.

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Містечко з листівки Гальштат у фотографіях

Гальштат – давнє поселення у Верхній Австрії, центр соляного й рудного промислу I тисячоліття до н.е. Нині – комуна. Населення приблизно 800 осіб.

Містечко є центром гальштатської культури та пам'яткою ЮНЕСКО. Воно розташоване у важкодоступній альпійській місцевості на Гальштатському озері.



Мальовничий Гальштат влітку / Фото з мережі

Так, фотограф Діто Тедіашвілі мріяв відвідати це чарівне село з тих пір, як вперше побачив кадри з нього. Однак зразу вирішив, що поїде туди саме взимку, під час Різдва, коли надворі особлива атмосфера. Він зробив це!

Я був у багатьох маленьких селах, але Гальштат дуже відрізняється своєю природою та затишком. Великі блакитні озера, сірі скелясті гори і свіже повітря навколо. Атмосфера унікальна, і ви відчуваєте себе особливим, гуляючи крихітними вуличками села. Це як казка на Землі,

– поділився чоловік.

Пейзажне містечко Гальштат в Австрії / Фото Діто Тедіашвілі



Приїхавши у Гальштат, здається, що потрапив в інше століття, адже жителі Гальштата навіть зараз продовжують свої традиції – вони можуть ходити вулицями у традиційному альпійському одязі.

До слова, щоб подивитися місто повністю, вам буде вдосталь декількох годин. Гальштат хоч і маленький, але його пейзажі роблять місто величним та чарівним для кожного відвідувача.

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Визначні пам'ятки Гальштата:

Католицька церква ;

; Hallstätter Marktplatz ;

; Євангельська церква ;

; Оглядовий майданчик "5 пальців" в горах Дахштайн.

Через те, що місто постійно штурмують туристичні автобуси, Гальштат став жертвою так званого overtourism, коли туристичний об'єкт просто не може впоратися з потоком туристів. Тому з 2020 року автобуси з туристами можуть під'їжджати тільки за домовленістю з місцевими туроператорами в обмеженій кількості та лише в певний проміжок часу.