200 метрів над землею: у Варшаві з'явиться унікальний оглядовий майданчик зі скляною підлогою

У польській столиці відкриють новий оглядовий майданчик – SkyFall Warsaw. Його облаштують на 46 поверсі хмарочоса Warsaw UNIT.

Офіційне відкриття відбудеться ще до кінця листопада. Спочатку туди зможуть потрапити лише журналісти. Коли оглядовий майданчик стане доступним для усіх охочих та за яких умова – поки невідомо.

Цікаво Кав'ярня-книгарня Nić святкує рік: як працює острівець української культури у центрі Кракова

Проєкту немає аналогів у Європі

З оглядового майданчика відкриватиметься мальовничий вид на Варшаву – з висоти майже 200 метрів над землею. Його облаштують у вигляді чотиримісної платформи зі скляною підлогою. Вона висуватиметься із будівлі під кутом у 15 градусів. Це робить SkyFall Warsaw не просто унікальним проєктом у Варшаві, а і єдиним таким у всій Європі.

Зазначимо, що хмарочос Warsaw UNIT, в якому відкриють оглядовий майданчик, розташований у діловому центрі Варшави в районі Воля. Його спорудили неподалік станції метро Rondo Daszyńskiego.

Де розташований хмарочос Warsaw UNIT​: дивіться на карті

Що варто знати про Warsaw UNIT