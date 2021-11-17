Официальное открытие состоится еще до конца ноября. Поначалу туда смогут попасть только журналисты. Когда смотровая площадка станет доступной для всех желающих и при которых условие пока неизвестно.
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Проекту нет аналогов в Европе
Со смотровой площадки будет открываться живописный вид на Варшаву – с высоты почти 200 метров над землей. Его обустроят в виде четырехместной платформы со стеклянным полом. Она будет выдвигаться из здания под углом 15 градусов. Это делает SkyFall Warsaw не просто уникальным проектом в Варшаве, но и единственным таковым по всей Европе.
Отметим, что небоскреб Warsaw UNIT, в котором откроют смотровую площадку, расположен в деловом центре Варшавы в районе Воля. Его построили недалеко от станции метро Rondo Daszyńskiego.
Где расположен небоскреб Warsaw UNIT: смотрите на карте
Что нужно знать о Warsaw UNIT
- Это небоскреб высотой 200 метров, его площадь достигает 57 тысяч квадратных метров. Современные офисные помещения на 45 этажах будут доступны для аренды.
- Среди других небоскребов Warsaw UNIT отличает необычный фасад из "кожи дракона". Он будет реагировать на порывы ветра и создавать уникальные образы на поверхности.
- В здании хорошо продумана инфраструктура для велосипедистов. Есть парковочные места, раздевалки и даже душевые кабинки. Кроме того, есть и стоянка, рассчитанная на 400 автомобилей.