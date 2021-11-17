Официальное открытие состоится еще до конца ноября. Поначалу туда смогут попасть только журналисты. Когда смотровая площадка станет доступной для всех желающих и при которых условие пока неизвестно.

Интересно Книжное кафе Nić празднует год: как работает островок украинской культуры в центре Кракова

Проекту нет аналогов в Европе

Со смотровой площадки будет открываться живописный вид на Варшаву – с высоты почти 200 метров над землей. Его обустроят в виде четырехместной платформы со стеклянным полом. Она будет выдвигаться из здания под углом 15 градусов. Это делает SkyFall Warsaw не просто уникальным проектом в Варшаве, но и единственным таковым по всей Европе.

Отметим, что небоскреб Warsaw UNIT, в котором откроют смотровую площадку, расположен в деловом центре Варшавы в районе Воля. Его построили недалеко от станции метро Rondo Daszyńskiego.

Где расположен небоскреб Warsaw UNIT: смотрите на карте

Что нужно знать о Warsaw UNIT