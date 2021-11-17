Офіційне відкриття відбудеться ще до кінця листопада. Спочатку туди зможуть потрапити лише журналісти. Коли оглядовий майданчик стане доступним для усіх охочих та за яких умова – поки невідомо.

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Проєкту немає аналогів у Європі

З оглядового майданчика відкриватиметься мальовничий вид на Варшаву – з висоти майже 200 метрів над землею. Його облаштують у вигляді чотиримісної платформи зі скляною підлогою. Вона висуватиметься із будівлі під кутом у 15 градусів. Це робить SkyFall Warsaw не просто унікальним проєктом у Варшаві, а і єдиним таким у всій Європі.

Зазначимо, що хмарочос Warsaw UNIT, в якому відкриють оглядовий майданчик, розташований у діловому центрі Варшави в районі Воля. Його спорудили неподалік станції метро Rondo Daszyńskiego.

Де розташований хмарочос Warsaw UNIT​: дивіться на карті

Що варто знати про Warsaw UNIT