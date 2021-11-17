Офіційне відкриття відбудеться ще до кінця листопада. Спочатку туди зможуть потрапити лише журналісти. Коли оглядовий майданчик стане доступним для усіх охочих та за яких умова – поки невідомо.
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Проєкту немає аналогів у Європі
З оглядового майданчика відкриватиметься мальовничий вид на Варшаву – з висоти майже 200 метрів над землею. Його облаштують у вигляді чотиримісної платформи зі скляною підлогою. Вона висуватиметься із будівлі під кутом у 15 градусів. Це робить SkyFall Warsaw не просто унікальним проєктом у Варшаві, а і єдиним таким у всій Європі.
Зазначимо, що хмарочос Warsaw UNIT, в якому відкриють оглядовий майданчик, розташований у діловому центрі Варшави в районі Воля. Його спорудили неподалік станції метро Rondo Daszyńskiego.
Де розташований хмарочос Warsaw UNIT: дивіться на карті
Що варто знати про Warsaw UNIT
- Це хмарочос заввишки 200 метрів, його площа сягає 57 тисяч квадратних метрів. Сучасні офісні приміщення на 45 поверхах будуть доступними для оренди.
- Серед інших хмарочосів Warsaw UNIT вирізняє незвичайний фасад зі "шкіри дракона". Він реагуватиме на пориви вітру й створюватиме на поверхні унікальні образи.
- У будівлі добре продумана інфраструктура для велосипедистів. Є місця для паркування, роздягальні й навіть душові кабінки. Крім цього, є й стоянка, розрахована на 400 автомобілів.