20 найкращих європейських міст для піших прогулянок
Джерело:Der Standard
Опинившись за кордоном, хочеться постійно гуляти, аби побачити якомога більше. Але є міста, які ніби створені для променаду. Ось двадцятка найзручніших для неспішних прогулянок.
Так, 20 міст Європи, які пішки можна легко дослідити за 1 день, визначила готельна мережа Motel One.
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Як експерти формували рейтинг
Чим більше ви у певному місті зможете побачити визначних пам'яток за день прогулянки, тим вище він у списку. Такого принципу дотримувалися фахівці.
ТОП 20 європейських міст для пішої прогулянки
Перше місце посів Брюгге (Бельгія), крім цього у першій трійці опинилися англійський Манчестер та німецький Франкфурт. Останній рядок рейтингу припав Дубліну – столиці Ірландії.
У рейтинг потрапила й Варшава, де зараз багато біженців з України. Столиця Польщі посіла 14 місце. Автори дослідження кажуть, прогулянка цим містом займе понад годину, а протяжність маршруту серед найпопулярніших визначних пам'яток становить 5 кілометрів.
А ось як виглядає повний список найкращих міст для прогулянок:
- Брюгге
- Манчестер
- Франкфурт
- Дубровник
- Лейпциг
- Цюріх
- Венеція
- Амстердам
- Мілан
- Прага
- Едінбург
- Афіни
- Мадрид
- Варшава
- Брюссель
- Берлін
- Рим
- Лондон
- Барселона
- Дублін.
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