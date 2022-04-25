Так, 20 городов Европы, которые можно легко исследовать пешком за 1 день, определила гостиничная сеть Motel One.
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Как эксперты формировали рейтинг
Чем больше вы в определенном городе сможете увидеть достопримечательности за день прогулки, тем выше он в списке. Такого принципа придерживались специалисты.
ТОП 20 европейских городов для пешей прогулки
Первое место занял Брюгге (Бельгия), кроме того, в первой тройке оказались английский Манчестер и немецкий Франкфурт. Последняя строчка рейтинга пришлась Дублину – столице Ирландии.
В рейтинг попала и Варшава, где сейчас много беженцев из Украины. Столица Польши заняла 14 место. Авторы исследования говорят, что прогулка по этому городу займет более часа, а протяженность маршрута среди самых популярных достопримечательностей составляет 5 километров.
А вот как выглядит полный список лучших городов для прогулок:
- Брюгге
- Манчестер
- Франкфурт
- Дубровник
- Лейпциг
- Цюрих
- Венеция
- Амстердам
- Милан
- Прага
- Эдинбург
- Афины
- Мадрид
- Варшава
- Брюссель
- Берлин
- Рим
- Лондон
- Барселона
- Дублин.
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