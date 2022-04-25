Так, 20 міст Європи, які пішки можна легко дослідити за 1 день, визначила готельна мережа Motel One.

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Як експерти формували рейтинг

Чим більше ви у певному місті зможете побачити визначних пам'яток за день прогулянки, тим вище він у списку. Такого принципу дотримувалися фахівці.

ТОП 20 європейських міст для пішої прогулянки

Перше місце посів Брюгге (Бельгія), крім цього у першій трійці опинилися англійський Манчестер та німецький Франкфурт. Останній рядок рейтингу припав Дубліну – столиці Ірландії.

У рейтинг потрапила й Варшава, де зараз багато біженців з України. Столиця Польщі посіла 14 місце. Автори дослідження кажуть, прогулянка цим містом займе понад годину, а протяжність маршруту серед найпопулярніших визначних пам'яток становить 5 кілометрів.

А ось як виглядає повний список найкращих міст для прогулянок:

  1. Брюгге
  2. Манчестер
  3. Франкфурт
  4. Дубровник
  5. Лейпциг
  6. Цюріх
  7. Венеція
  8. Амстердам
  9. Мілан
  10. Прага
  11. Едінбург
  12. Афіни
  13. Мадрид
  14. Варшава
  15. Брюссель
  16. Берлін
  17. Рим
  18. Лондон
  19. Барселона
  20. Дублін.

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