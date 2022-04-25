Так, 20 міст Європи, які пішки можна легко дослідити за 1 день, визначила готельна мережа Motel One.

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Як експерти формували рейтинг

Чим більше ви у певному місті зможете побачити визначних пам'яток за день прогулянки, тим вище він у списку. Такого принципу дотримувалися фахівці.

ТОП 20 європейських міст для пішої прогулянки

Перше місце посів Брюгге (Бельгія), крім цього у першій трійці опинилися англійський Манчестер та німецький Франкфурт. Останній рядок рейтингу припав Дубліну – столиці Ірландії.

У рейтинг потрапила й Варшава, де зараз багато біженців з України. Столиця Польщі посіла 14 місце. Автори дослідження кажуть, прогулянка цим містом займе понад годину, а протяжність маршруту серед найпопулярніших визначних пам'яток становить 5 кілометрів.

А ось як виглядає повний список найкращих міст для прогулянок:

Брюгге Манчестер Франкфурт Дубровник Лейпциг Цюріх Венеція Амстердам Мілан Прага Едінбург Афіни Мадрид Варшава Брюссель Берлін Рим Лондон Барселона Дублін.

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