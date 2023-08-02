Близько 2 мільярдів доларів щомісяця втрачає Україна через виїзд біженців

Про кошти, які "‎вимиваються" з економіки через вимушену міграцію українців, розповів міністр фінансів.

Кожного місяця економіка нашої держави втрачає близько 2 мільярдів доларів через масову міграцію. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Мільйони працездатних українців стали біженцями через вторгнення Росії. Тому держава регулярно недоотримує значну суму, пише 24 Канал.

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Українці витрачають гроші в інших країнах

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що країна втратила найцінніше – людський ресурс. І повернути мігрантів додому – це одне з надважливих завдань для влади.

Є оцінки НБУ щодо коштів громадян України за кордоном. Ці розрахунки становлять 2 мільярди доларів на місяць. Це, звичайно, кошти, які "‎вимиваються" з економіки України і вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів,

– зазначив міністр.

Також деякі громадяни продовжують працювати дистанційно, тобто отримують зарплату в Україні, але витрачають ці кошти там, де отримали прихисток. Відповідно, в український бюджет гроші не надходять.

Марченко вважає, що єдиний спосіб виправити ситуацію – створити умови, коли українці зможуть безпечно повернутися додому і працювати тут, створюючи додану вартість.

за даними Міністерства економіки, наразі за межами України перебуває приблизно, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.