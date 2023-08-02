Кожного місяця економіка нашої держави втрачає близько 2 мільярдів доларів через масову міграцію. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Мільйони працездатних українців стали біженцями через вторгнення Росії. Тому держава регулярно недоотримує значну суму, пише 24 Канал.
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Українці витрачають гроші в інших країнах
Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що країна втратила найцінніше – людський ресурс. І повернути мігрантів додому – це одне з надважливих завдань для влади.
Є оцінки НБУ щодо коштів громадян України за кордоном. Ці розрахунки становлять 2 мільярди доларів на місяць. Це, звичайно, кошти, які "вимиваються" з економіки України і вкладаються в економіки країн, які прихистили наших мігрантів,
– зазначив міністр.
Також деякі громадяни продовжують працювати дистанційно, тобто отримують зарплату в Україні, але витрачають ці кошти там, де отримали прихисток. Відповідно, в український бюджет гроші не надходять.
Марченко вважає, що єдиний спосіб виправити ситуацію – створити умови, коли українці зможуть безпечно повернутися додому і працювати тут, створюючи додану вартість.