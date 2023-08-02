Каждый месяц экономика нашего государства теряет около 2 миллиардов долларов из-за массовой миграции. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко. Миллионы трудоспособных украинцев стали беженцами из-за вторжения России. Поэтому государство регулярно недополучает значительную сумму, пишет 24 Канал.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что страна потеряла самое ценное – человеческий ресурс. И вернуть мигрантов домой – это одна из важнейших задач для власти.

Есть оценки НБУ по средствам граждан Украины за границей. Эти расчеты составляют 2 миллиарда долларов в месяц. Это, конечно, средства, которые "вымываются" из экономики Украины и вкладываются в экономики стран, приютивших наших мигрантов,

– отметил министр.

Также некоторые граждане продолжают работать дистанционно, то есть получают зарплату в Украине, но тратят эти средства там, где получили убежище. Соответственно, в украинский бюджет деньги не поступают.

Марченко считает, что единственный способ исправить ситуацию – создать условия, когда украинцы смогут безопасно вернуться домой и работать здесь, создавая добавленную стоимость.

Напомним, по данным Министерства экономики, сейчас за пределами Украины находится примерно 6,2 миллиона украинцев, уехавших после начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.