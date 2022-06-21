Тож якщо ви плануєте вирушати до Польщі або ж вже перебуваєте в сусідній країні, але досі не маєте збережених екстрених номерів, тоді ця інформація буде вам корисною.
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Телефони служб надання екстерної допомоги у Польщі
- 999 – Швидка допомога (Pogotowie Ratunkowe)
- 998 – Пожежна служба (Straż Pożarna)
- 997 — Поліція (Policja)
- 994 – Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe)
- 993 — Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze)
- 992 – Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe)
- 991 – Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne)
- 989 – Національний фонд здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia)
- 986 – Муніципальна поліція (Straż Miejska)
- 985 – Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)
- 984 – Служба порятунку у воді (Pogotowie Rzeczne).
Загальний екстрений номер для європейських країн
Крім цього, по всі Європі діє універсальний номер екстреної допомоги – 112. За ним можна телефонувати у разі надзвичайних ситуацій, якщо треба викликати поліцію, пожежну службу чи хтось потребує невідкладної медичної допомоги. Оператор швидко направить до вас відповідну службу.
Мобільний додаток Moja Komenda
У застосунку Moja Komenda ви зможете знайти усю необхідну інформацію про найближчі відділки поліції та номери телефонів. Додаток працює як онлайн, так і офлайн. Доступна програма у Google Play та в AppStore.
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