Тож якщо ви плануєте вирушати до Польщі або ж вже перебуваєте в сусідній країні, але досі не маєте збережених екстрених номерів, тоді ця інформація буде вам корисною.

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Телефони служб надання екстерної допомоги у Польщі

999 – Швидка допомога (Pogotowie Ratunkowe)

998 – Пожежна служба (Straż Pożarna)

997 — Поліція (Policja)

994 – Аварійна служба водопостачання (Pogotowie Wodociągowe)

993 — Аварійна служба теплопостачання (Pogotowie Ciepłownicze)

992 – Газова аварійна служба (Pogotowie Gazowe)

991 – Енергетична надзвичайна служба (Pogotowie Energetyczne)

989 – Національний фонд здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia)

986 – Муніципальна поліція (Straż Miejska)

985 – Служба порятунку в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)

984 – Служба порятунку у воді (Pogotowie Rzeczne).

Важливо! Усі ці номери можна набирати зі стаціонарного телефону. Але якщо ви телефонуєте з мобільного, то перед тризначним номером слід набрати код міста. Наприклад, для Варшави це буде 22. І аби викликати поліцію у польській столиці, слід набрати 22-997. Усі телефонні коди польських міст можна дізнатися за посиланням.

Загальний екстрений номер для європейських країн

Крім цього, по всі Європі діє універсальний номер екстреної допомоги – 112. За ним можна телефонувати у разі надзвичайних ситуацій, якщо треба викликати поліцію, пожежну службу чи хтось потребує невідкладної медичної допомоги. Оператор швидко направить до вас відповідну службу.

Зауважте! Як правильно телефонувати у Європі на номер 112, ми розповідали тут.

Мобільний додаток Moja Komenda

У застосунку Moja Komenda ви зможете знайти усю необхідну інформацію про найближчі відділки поліції та номери телефонів. Додаток працює як онлайн, так і офлайн. Доступна програма у Google Play та в AppStore.

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