Як правило, мандрівники не завжди пам'ятають номери різних екстрених служб тієї країни, до якої прибули. Однак кожному слід знати про існування єдиної лінії 112, на яку можна додзвонитися з будь-якої європейської держави.
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Коли потрібно дзвонити на номер 112
Звертатися по допомогу до екстрених служб варто тоді, коли є реальна загроза життю та здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи майну. Найпоширеніші випадки:
- ви помітили пожежу у будинку, загорілася автівка, пожежа у лісах чи на інших об'єктах;
- необхідно врятувати людей, які потрапили в аварію, витягнути їх з-під уламків будівель або дерев, що впали;
- сталася ДТП, учасники якої отримали серйозні травми;
- ви знайшли підозрілий багаж або об'єкт;
- помітили непритомну людину;
- ви не в змозі зупинити кровотечу собі або ж іншій людині;
- хтось задихається або не може дихати;
- когось ударило струмом;
- ви стали свідком спроби самогубства;
- ви стали свідком вуличної бійки чи іншого насильства;
- крадіжка гаманця або іншого майна, напад або пограбування;
- ви хочете повідомити в поліцію інформацію, яка допоможе в розслідуванні, або інформацію про осіб, які розшукуються або зникли безвісти.
При яких обставинах не дзвонити за номером екстреної допомоги
- повідомити про неіснуючу подію;
- просто перевірити, чи працює екстрений виклик;
- дізнатися точний час (ця функція була скасована);
- уточнити номери телефонів;
- запитати про розклад транспорту та при інших невідповідних ситуаціях.
Як правильно здійснити виклик
- Коротко та чітко опишіть ситуацію, в якій ви опинилися.
- Назвіть своє ім'я та прізвище, номер телефону, з якого телефонуйте.
- Розкажіть, що трапилося та скільки людей потребують допомоги.
- Намагайтеся назвати якомога точну адресу, куди потрібно відправити відповідні служби.
- На вимогу диспетчера повідомте додаткову інформацію. На всі запитання відповідайте коротко та ясно.
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