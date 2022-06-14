Як правило, мандрівники не завжди пам'ятають номери різних екстрених служб тієї країни, до якої прибули. Однак кожному слід знати про існування єдиної лінії 112, на яку можна додзвонитися з будь-якої європейської держави.

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Коли потрібно дзвонити на номер 112

Звертатися по допомогу до екстрених служб варто тоді, коли є реальна загроза життю та здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи майну. Найпоширеніші випадки:

ви помітили пожежу у будинку, загорілася автівка, пожежа у лісах чи на інших об'єктах;

необхідно врятувати людей, які потрапили в аварію, витягнути їх з-під уламків будівель або дерев, що впали;

сталася ДТП, учасники якої отримали серйозні травми;

ви знайшли підозрілий багаж або об'єкт;

помітили непритомну людину;

ви не в змозі зупинити кровотечу собі або ж іншій людині;

хтось задихається або не може дихати;

когось ударило струмом;

ви стали свідком спроби самогубства;

ви стали свідком вуличної бійки чи іншого насильства;

крадіжка гаманця або іншого майна, напад або пограбування;

ви хочете повідомити в поліцію інформацію, яка допоможе в розслідуванні, або інформацію про осіб, які розшукуються або зникли безвісти.

Важливо! Наведений вище список не є вичерпним. Телефонуйте 112 при будь-якій надзвичайній ситуації.

При яких обставинах не дзвонити за номером екстреної допомоги

повідомити про неіснуючу подію;

просто перевірити, чи працює екстрений виклик;

дізнатися точний час (ця функція була скасована);

уточнити номери телефонів;

запитати про розклад транспорту та при інших невідповідних ситуаціях.

Памятайте! Зловживання номерами екстрених служб є злочином.

Як правильно здійснити виклик

Коротко та чітко опишіть ситуацію, в якій ви опинилися.

Назвіть своє ім'я та прізвище, номер телефону, з якого телефонуйте.

Розкажіть, що трапилося та скільки людей потребують допомоги.

Намагайтеся назвати якомога точну адресу, куди потрібно відправити відповідні служби.

На вимогу диспетчера повідомте додаткову інформацію. На всі запитання відповідайте коротко та ясно.

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