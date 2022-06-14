Як правило, мандрівники не завжди пам'ятають номери різних екстрених служб тієї країни, до якої прибули. Однак кожному слід знати про існування єдиної лінії 112, на яку можна додзвонитися з будь-якої європейської держави.

І ще Українські біженці в Німеччині: яку грошову допомогу виділяє держава і як знайти роботу в країні

Коли потрібно дзвонити на номер 112

Звертатися по допомогу до екстрених служб варто тоді, коли є реальна загроза життю та здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи майну. Найпоширеніші випадки:

  • ви помітили пожежу у будинку, загорілася автівка, пожежа у лісах чи на інших об'єктах;
  • необхідно врятувати людей, які потрапили в аварію, витягнути їх з-під уламків будівель або дерев, що впали;
  • сталася ДТП, учасники якої отримали серйозні травми;
  • ви знайшли підозрілий багаж або об'єкт;
  • помітили непритомну людину;
  • ви не в змозі зупинити кровотечу собі або ж іншій людині;
  • хтось задихається або не може дихати;
  • когось ударило струмом;
  • ви стали свідком спроби самогубства;
  • ви стали свідком вуличної бійки чи іншого насильства;
  • крадіжка гаманця або іншого майна, напад або пограбування;
  • ви хочете повідомити в поліцію інформацію, яка допоможе в розслідуванні, або інформацію про осіб, які розшукуються або зникли безвісти.

При яких обставинах не дзвонити за номером екстреної допомоги

  • повідомити про неіснуючу подію;
  • просто перевірити, чи працює екстрений виклик;
  • дізнатися точний час (ця функція була скасована);
  • уточнити номери телефонів;
  • запитати про розклад транспорту та при інших невідповідних ситуаціях.

Як правильно здійснити виклик

  • Коротко та чітко опишіть ситуацію, в якій ви опинилися.
  • Назвіть своє ім'я та прізвище, номер телефону, з якого телефонуйте.
  • Розкажіть, що трапилося та скільки людей потребують допомоги.
  • Намагайтеся назвати якомога точну адресу, куди потрібно відправити відповідні служби.
  • На вимогу диспетчера повідомте додаткову інформацію. На всі запитання відповідайте коротко та ясно.

Вам може бути цікаво – 5 причин, що заважають Україні вступити до ЄС: дивіться відео