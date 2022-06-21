Так что если вы планируете отправляться в Польшу или уже находитесь в соседней стране, но до сих пор не имеете сохраненных экстренных номеров, тогда эта информация будет вам полезна.
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Телефоны служб экстерной помощи в Польше
- 999 – Скорая помощь (Pogotowie Ratunkowe)
- 998 – Пожарная служба (Straż Pożarna)
- 997 – Полиция (Policja)
- 994 – Аварийная служба водоснабжения (Pogotowie Wodociągowe)
- 993 – Аварийная служба теплоснабжения (Pogotowie Ciepłownicze)
- 992 – Газовая аварийная служба (Pogotowie Gazowe)
- 991 – Энергетическая чрезвычайная служба (Pogotowie Energetyczne)
- 989 – Национальный фонд здоровья (Narodowy Fundusz Zdrowia)
- 986 – Муниципальная полиция (Straż Miejska)
- 985 – Служба спасения в горах (Ratownictwo Morskie i Górskie)
- 984 – Служба спасения в воде (Pogotowie Rzeczne).
Общий экстренный номер для европейских стран
Кроме того, по всей Европе действует универсальный номер экстренной помощи – 112. За ним можно звонить в случае чрезвычайных ситуаций, если нужно вызвать полицию, пожарную службу или кто-то нуждается в неотложной медицинской помощи. Оператор быстро направит к вам подходящую службу.
Мобильное приложение Moja Komenda
В приложении Moja Komenda вы сможете найти всю необходимую информацию о ближайших участках полиции и номерах телефонов. Приложение работает как онлайн, так и офлайн. Доступна программа в Google Play и AppStore.
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