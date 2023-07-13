Якщо ви запізнилися на польський поїзд у Перемишлі через затримку попереднього поїзда з України, ви маєте повне право безкоштовно переоформити квиток на наступний рейс. Для цього потрібно взяти спеціальну довідку. Як це зробити – читайте далі.

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Як отримати безплатний квиток

Запізнення потяга з Києва та інших українських міст до Перемишля – це вже звична справа. Час очікування може становити понад 2 години. Також вас можуть затримати вже в Перемишлі під час проходження митного та паспортного контролю. Така перевірка теж може тривати годинами.

Та навіть якщо ви запізнилися на наступний поїзд у Польщі – це не катастрофа. Все можна виправити і безплатно переоформити залізничний квиток на наступний потяг за вашим маршрутом. Про те, як саме це зробити, розповів редактор польського видання Олександр Мартинюк.

Спеціальна довідка

Ваші проблеми з пересадкою може вирішити довідка про запізнення. По неї необхідно звернутися до каси на вокзалі в Перемишлі. Важливо зазначити, що ви пропустили потяг через запізнення попереднього рейсу з України або тривалий паспортний контроль у Польщі.

Далі необхідно показати касиру квитки на поїзд "‎Укрзалізниці" та на польський поїзд. Електронна версія також приймається. Після цього ви отримаєте довідку, яка дозволить вам поїхати наступним польським потягом безплатно.

Довідка про запізнення поїзда / Фото Олександра Мартинюка

Зауважте, що не всі найближчі польські потяги можуть мати вільні місця. В такому разі вам запропонують поїхати стоячи, пошукати доступне місце в поїзді або дочекатися наступного рейсу, де місце буде гарантовано.