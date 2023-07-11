Кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону. Що робити, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Від чого залежать черги на кордоні?

На пасажиропотік на кордоні України впливає сезон: влітку люди можуть поїхати відпочити або брати участь в інших заходах за кордоном.

Під час літнього сезону бачимо збільшення кількості жінок, дітей, людей похилого віку, які стали перетинати кордон. До прикладу, на кінець весни пасажиропотік був 85 90 тисяч осіб в обох напрямках. Зараз у будні дні перетинають кордон десь 120 000 осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні і 130 – 140 тисяч людей,

– розповідає Демченко.

Прикордонники відзначили, що у середині червня більше осіб виїжджає, ніж повертається. Згодом пасажиропотік повернувся до співвідношення 50/50, а в окремі дні в Україну в'їжджають більше людей.

Речник ДПСУ додав, що напередодні вихідних та у вихідні фіксується утворення черг на виїзд. У вихідні також є накопичення транспорту перед пунктами пропуску на території суміжних країн, коли люди повертаються. За його словами, з понеділка по середу пасажиропотік менший, і відповідно великих черг немає.

У ДПСУ прогнозують, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до кінця літа. Ситуація найближчим часом не зміниться, бо навчальний рік закінчився і батьки обирають відпочинок за кордоном.

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора раза / Фото zahidnuy.kordon

Як уникнути черг при виїзді за кордон: порада

На польську ділянку припадає 50 – 55% усього пасажиропотоку. На цьому кордоні пунктів пропуску більше, ніж з іншими країнами.

Люди обирають той напрямок, через який їм зручніше їхати. Але ми радимо перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці. Така інформація що 3 години публікується на сторінці Західного регіонального управління, де по кожному пункті пропуску демонструється кількість транспортних засобів, які очікують на оформлення,

– радить Андрій Демченко.

Традиційно найбільш завантаженими пунктами пропуску є наступні:

Шегині;

Рава-Руська;

Краківець.

Демченко додав, що люди не зважають на доступну інформацію щодо завантаженості і тому очікують у черзі, хоча у сусідніх пунктах пропуску вони б могли перетнути кордон набагато швидше.