Слід відвідати поки не пізно: 10 туристичних локацій під загрозою зникнення
6 лютого 2023, 19:10Читать новость на русском
Джерело:Travel Off Path
Туристичне видання Travel Off Path склало список культурних і природних пам'яток по всьому світу, які перебувають під загрозою зникнення. Одним з них загрожують природні явища і старіння, а іншим – люди.
5 культурних пам'яток під загрозою
- Історичний центр Відня, Австрія: основна загроза – висотна міська забудова, що швидко розростається.
- Старе місто Єрусалиму та його стіни, Ізраїль: основна загроза – навмисне руйнування і вплив археологічних розкопок.
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- Археологічна зона Чан-Чан, Перу: основна загроза – висока швидкість знесення через відсутність консервації та обслуговування.
- Культурний ландшафт та археологічні пам'ятки долини Баміан, Афганістан: пам'ятка зазнала великих втрат у 2001 році, коли таліби навмисно знищили дві гігантські статуї Будди.
- Тімбукту, Малі: основною загрозою є війна в Малі, окупація та навмисне знищення об'єктів спадщини збройними групами.
5 природних пам'яток під загрозою
- Тропічний ліс Суматри, Індонезія: основна загроза – розгул браконьєрства, незаконна вирубка лісу і плановий розвиток інфраструктури в цьому районі.
- Острови та заповідні території Каліфорнійської затоки, Мексика: основна загроза – незаконні та нестійкі методи рибальства, що поставили під загрозу морське життя.
- Національний парк Еверглейдс, Флорида: основною небезпекою є загроза штормів, забруднення, інвазивних видів та міської забудови.
- Заповідник Селус, Танзанія: основною загрозою є незаконне браконьєрство, яке має руйнівний вплив на популяцію дикої природи парку. Додаткові загрози надходять від сусідніх уранових шахт, лісозаготівель та запланованого будівництва дамби.
- Тропічні ліси Ацинанані, Мадагаскар: основною загрозою є лісові пожежі, які становлять величезний ризик для екосистеми тропічних лісів. Існують також проблеми з браконьєрством, видобутком корисних копалин та незаконними рубками.
Тож не варто зволікати, й, за можливості, відвідати ці місця. Адже, ймовірно, незабаром цього зробити вже не вдасться.