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Археологическая зона Чан-Чан, Перу: основная угроза – высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания.

основная угроза – высокая скорость сноса из-за отсутствия консервации и обслуживания. Культурный ландшафт и археологические памятники долины Бамиан, Афганистан : памятник понес большие потери в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды.

: памятник понес большие потери в 2001 году, когда талибы намеренно уничтожили две гигантские статуи Будды. Тимбукту, Мали: основной угрозой является война в Мали, оккупация и умышленное уничтожение объектов наследия вооруженными группами.

5 природных достопримечательностей под угрозой

Тропический лес Суматры, Индонезия: основная угроза – браконьерский разгул, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе.

основная угроза – браконьерский разгул, незаконная вырубка леса и плановое развитие инфраструктуры в этом районе. Острова и заповедные территории Калифорнийского залива, Мексика: основная угроза – незаконные и неустойчивые методы рыболовства, поставившие под угрозу морскую жизнь.

Калифорнийский залив у берегов мексиканского города Кабо-Сан-Лукас / Фото ua.depositphotos.com

Национальный парк Эверглейдс, Флорида: основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки.

основной опасностью является угроза штормов, загрязнения, инвазивных видов и городской застройки. Заповедник Селус, Танзания: основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и планируемого строительства дамбы.

основной угрозой является незаконное браконьерство, оказывающее разрушительное влияние на популяцию дикой природы парка. Дополнительные угрозы поступают от соседних урановых шахт, лесозаготовок и планируемого строительства дамбы. Тропические леса Ацинанани, Мадагаскар: основной угрозой являются лесные пожары, представляющие огромный риск для экосистемы тропических лесов. Существуют также проблемы с браконьерством, добычей полезных ископаемых и незаконными рубками.

Поэтому не стоит медлить и, по возможности, посетить эти места. Ведь, вероятно, в скором времени этого сделать уже не удастся.