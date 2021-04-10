Они – яркие звезды Голливуда, которые так или иначе связаны с Украиной. У кого-то здесь жили предки, а кто-то – родился и провел детство в одном из украинских городов. Об украинском происхождении никоторых из этих людей вы возможно слышали, а некоторые имена из перечня вас удивят.

В списке присутствуют четыре актрисы и такое же количество актеров . Также украинское происхождение имеют известный режиссер и рок-музыкант .

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Актрисы с украинскими корнями

Мила Йовович

Семья голливудской знаменитости переехала с Киева в США, когда ей было пять лет. Несмотря на то, что актриса покинула Украину в таком раннем возрасте, она прекрасно владеет украинским языком, а также знает русский. Мила Йовович часто вспоминает о своем украинском происхождении.

Интересно, что мать Милы Йовович также известная советская и американская актриса. Ее имя – Галина Логинова .

Мила Йовович / Фото Destinations

Мила Кунис

Мила Кунис родилась в Черновцах . Семья звезды переехала в Лос-Анджелес в 1991 году . Там ее отец начал работать таксистом, а мать была директором аптеки.

Мила во многих интервью рассказывала, что сначала ей было сложно в новой стране без хорошего знания языка и непонимание некоторых культурных традиций. Но девушка была упорной и много работала над собой. В конце концов, ей удалось достичь всего, о чем она мечтала в детстве.

В августе 2017 года актриса впервые после иммиграции посетила Черновцы.

Мила Кунис / Фото Destinations

Лив Тайлер

Звезда "Властелина колец", "Армагеддона", "Колеса фортуны" и ряда других успешных американских фильмов, а также бывшая модель тоже имеет украинские корни. Прадедушка Лив Тайлер был украинцем.

Лив Тайлер / Фото GettyImages

Актеры с украинскими корнями

Дастин Гофман

Дастин Гофман долгое время не знал о своем украинском происхождении. Актер узнал об этом на одном из американских телешоу. В программе исследовали генеалогические происхождения звезд. Выяснилось, что бабушка и дедушка Дастина Гофмана иммигрировали из Белой Церкви (Киевская область) в Чикаго из-за политических преследований. Позже дед актера вернулся на родину, чтобы забрать родителей, но на месте его поймали и расстреляли.

Дэвид Хоффман / Фото GettyImages

Дэвид Духовны

Некоторое время Дэвид был уверен, что имеет российские корни. И когда Украина стала привлекать внимание всего мира из-за ситуации в стране (агрессии со стороны России), актер начал интересоваться своим происхождением и узнал, что Киев, в котором родился его отец , является столицей Украины, а не городом в России.

Дэвид Духовны / Фото GettyImages

Леонардо Ди Каприо

Похожая ситуация у Леонардо Ди Каприо. Актер также когда-то ошибочно считал, что его предки из России. Об этом он рассказывал в нескольких интервью. Позже Леонардо Ди Каприо стало известно, что город Одесса, в котором жила его бабушка Елена Смирнова , находиться в Украине.

Леонардо Ди Каприо / Фото Destinations

Сильвестр Сталлоне

Об итальянском происхождение Сильвестра Сталлоне знают все. А вот о том, что актер имеет украинские корни, знает очень малое количество людей. Дело в том, что предки Сильвестра Сталлоне по материнской линии жили в Одессе.

Сильвестр Сталлоне / Фото Destinations

Режиссер с украинскими корнями

Стивен Спилберг

Стивен Спилберг – один из самых успешных персон с украинским происхождением. Он является самым кассовым режиссером в истории мирового кинематографа. Его картины собрали в прокате более 11 млрд долларов. Также он трехкратный лауреат премии "Оскар".

С Украиной Стивена Спилберга связывают дедушки. Один из его дедов родился в Одессе, а другой жил в Каменце-Подольском. Возможно поэтому одна из любимых блюд Спилберга – украинский борщ.

Стивен Спилберг / Фото Looper

Музыкант с украинскими корнями

Стивен Тайлер

Украинские корни есть и у известных музыкантов. Например, у Стивена Тайлера. Он является отцом актрисы Лив Тайлер и известным рок-музыкантом. Дедушка лидера группы Aerosmith был украинцем.