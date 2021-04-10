Некоторые даже знают украинский: 10 мировых знаменитостей с украинскими корнями
Они – яркие звезды Голливуда, которые так или иначе связаны с Украиной. У кого-то здесь жили предки, а кто-то – родился и провел детство в одном из украинских городов. Об украинском происхождении никоторых из этих людей вы возможно слышали, а некоторые имена из перечня вас удивят.
Источник:Destinations
В списке присутствуют четыре актрисы и такое же количество актеров. Также украинское происхождение имеют известный режиссер и рок-музыкант.
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Актрисы с украинскими корнями
Мила Йовович
Семья голливудской знаменитости переехала с Киева в США, когда ей было пять лет. Несмотря на то, что актриса покинула Украину в таком раннем возрасте, она прекрасно владеет украинским языком, а также знает русский. Мила Йовович часто вспоминает о своем украинском происхождении.
Мила Йовович / Фото Destinations
Мила Кунис
Мила Кунис родилась в Черновцах. Семья звезды переехала в Лос-Анджелес в 1991 году. Там ее отец начал работать таксистом, а мать была директором аптеки.
Мила во многих интервью рассказывала, что сначала ей было сложно в новой стране без хорошего знания языка и непонимание некоторых культурных традиций. Но девушка была упорной и много работала над собой. В конце концов, ей удалось достичь всего, о чем она мечтала в детстве.
В августе 2017 года актриса впервые после иммиграции посетила Черновцы.
Мила Кунис / Фото Destinations
Лив Тайлер
Звезда "Властелина колец", "Армагеддона", "Колеса фортуны" и ряда других успешных американских фильмов, а также бывшая модель тоже имеет украинские корни. Прадедушка Лив Тайлер был украинцем.
Лив Тайлер / Фото GettyImages
Актеры с украинскими корнями
Дастин Гофман
Дастин Гофман долгое время не знал о своем украинском происхождении. Актер узнал об этом на одном из американских телешоу. В программе исследовали генеалогические происхождения звезд. Выяснилось, что бабушка и дедушка Дастина Гофмана иммигрировали из Белой Церкви (Киевская область) в Чикаго из-за политических преследований. Позже дед актера вернулся на родину, чтобы забрать родителей, но на месте его поймали и расстреляли.
Дэвид Хоффман / Фото GettyImages
Дэвид Духовны
Некоторое время Дэвид был уверен, что имеет российские корни. И когда Украина стала привлекать внимание всего мира из-за ситуации в стране (агрессии со стороны России), актер начал интересоваться своим происхождением и узнал, что Киев, в котором родился его отец, является столицей Украины, а не городом в России.
Дэвид Духовны / Фото GettyImages
Леонардо Ди Каприо
Похожая ситуация у Леонардо Ди Каприо. Актер также когда-то ошибочно считал, что его предки из России. Об этом он рассказывал в нескольких интервью. Позже Леонардо Ди Каприо стало известно, что город Одесса, в котором жила его бабушка Елена Смирнова, находиться в Украине.
Леонардо Ди Каприо / Фото Destinations
Сильвестр Сталлоне
Об итальянском происхождение Сильвестра Сталлоне знают все. А вот о том, что актер имеет украинские корни, знает очень малое количество людей. Дело в том, что предки Сильвестра Сталлоне по материнской линии жили в Одессе.
Сильвестр Сталлоне / Фото Destinations
Режиссер с украинскими корнями
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг – один из самых успешных персон с украинским происхождением. Он является самым кассовым режиссером в истории мирового кинематографа. Его картины собрали в прокате более 11 млрд долларов. Также он трехкратный лауреат премии "Оскар".
С Украиной Стивена Спилберга связывают дедушки. Один из его дедов родился в Одессе, а другой жил в Каменце-Подольском. Возможно поэтому одна из любимых блюд Спилберга – украинский борщ.
Стивен Спилберг / Фото Looper
Музыкант с украинскими корнями
Стивен Тайлер
Украинские корни есть и у известных музыкантов. Например, у Стивена Тайлера. Он является отцом актрисы Лив Тайлер и известным рок-музыкантом. Дедушка лидера группы Aerosmith был украинцем.
Стивен Тайлер / Фото GettyImages
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