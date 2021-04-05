Історії українців, які переїхали у Португалію: плюси і мінуси життя за кордоном
В часи економічних криз деякі українці приймають рішення переїхати жити за кордон. У новій країні вони сподіваються відкрити для себе нові можливості. За розповідями українських іммігрантів, Португалія є чудовим варіантом для переїзду. Вони позитивно відгукуються про клімат, державну підтримку сімей та перспективи для самореалізації.
Джерело:BBC NEWS Україна
Українські іммігранти почуваються щасливими за межами Батьківщини. Повертатися до дому не хочуть, натомість будують безліч планів у Португалії.
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Чому Португалія
У Португалії за останні 20 років утворилася велика українська громада. Вона налічує щонайменше десятки тисяч людей та посідає четверте місце в країні (перші місця належать громадам вихідців з Бразилії, Кабо-Верде та Румунії).
Почалася українська діаспора з сотень трудових мігрантів у Португалії у 2000 році. Тоді в Португалії було активне будівництво об'єктів чемпіонату Європи з футболу 2004 року. За рік після згаданого чемпіонату в Португалії перебували вже десятки тисяч українців.
У 2018 році офіційне право проживати в Португалії мали 29 тисяч вихідців з України. 8 тисяч з них оселилися в округах Лісабона.
Українці, які живуть в Португалії, кажуть, що на початку їм було нелегко. Після вивчення мови та адаптації до традицій нової країни справи налагоджуються. Аби реалізувати всі задуми, доведеться багато працювати.
Живі приклади
Хотіли працювати в банку
Українець Роман Стельмах змінив країну проживання у 2014 році. До того він працював у банківській сфері, як і його дружина. Через несприятливу економічну ситуацію іноземні банки почали згортати діяльність в Україні. Це й мотивувало подружжя замислитися про міграцію.
Роман та Аліна Стельмахи продали авто, зібрали заощадження в розмірі 25 тисяч євро і переїхали жити за кордон. Португалію обрали тому, що ця країна є теплою і тут проживають багато їхніх земляків.
Українцям в Португалії подобається сприятливий клімат / Фото Unsplash
Подружжя підрахувало, що заощаджених коштів їм достатньо для двох років проживання. За цей час вони планували вивчити мову і правила банківської системи країни, щоб невдовзі влаштуватися на роботу в місцеві фінансові установи.
Через пів року українці вивчили португальську. Але роботу в банку не знайшли. Натомість захопилися ІТ-сферою і заснували аутсорсингову компанію спільно зі знайомими, яких зустріли в Португалії. Також Роман почав вести блог на ютубі про життя в Португалії.
Колишні журналісти
Богдан Коваленко працював в Україні журналістом. Чоловіка не влаштовував розмір його заробітної платні. Тоді друг запропонував йому приїхати у Португалію. Це було у 2014 році.
Коли Богдан дізнався, що в країні відносно легко легалізуватися, вирішив залишитися. Чоловік працював фізично. Змінив багато робіт. Зараз працює на деревообробній фабриці.
У 2015 році до нього з України переїхала дівчина Каріна. В Португалії вона почала працювати майстринею з манікюру. Згодом у пари народилося двоє доньок. Молодша має португальське громадянство.
Держава надавала подружжю фінансову допомогу для дітей. Перших шість місяців розмір виплат дорівнював 123 євро щомісячно, до трьох років – 154 євро кожного місяця. Виплати з меншими сумами будуть надаватися, доки дитина не досягне повноліття.
Богдан і Каріна про життя в Португалії відгукуються дуже позитивно, зокрема і про ставлення португальців до них. Зазначають, що в Португалії чудові дороги, ввічливі працівники поліції та високий рівень культури серед місцевих жителів.
Сім'я Коваленків / Фото BBC NEWS Україна
У 2016 році у Португалію також переїхав друг Богдана Коваленка. Колишній журналіст Дмитро Ільницький спочатку працював на будівництві. Згодом влаштувався менеджером техпідтримки клієнтів з пострадянських країн для компанії, що займається виробництвом відеоігор.
У Португалії Дмитро познайомився з майбутньою дружиною Катею. Дівчина якийсь час після переїзду дистанційно працювала журналістом, але згодом закінчила курси манікюру і влаштувалася на роботу в салон краси. Каже, що українок в Португалії охоче беруть на таку роботу. Заробіток є хорошим, як і ставлення власників салонів. Також пара має намір невдовзі перевезти у Португалію свої батьків.
Окрім того, Богдан і Дмитро планують заснувати власну справу з виробництва меблів.
Дмитро та Катерина Ільницькі / Фото BBC NEWS Україна
Мали амбіції підкорити Європу
Олена Бакало та Богдан Левченко – засновники агентства персоналізованого маркетингу. Вони переїхали жити в іншу країну задля розвитку бізнесу. Справи йшли добре від початку. За словами жінки, вона жодного дня не прожила в Португалії нелегально.
Також Олена захопилася серфінгом. Каже, що саме в Португалії почала смакувати життєві моменти та отримувати задоволення від буднів.
Плани у партнерів дуже амбіційні. Вони прагнуть зробити своє агентство найкращим в Португалії.
Олена Бакало / Фото BBC NEWS Україна
Чи все так ідеально
Життя в Португалії має свої мінуси. Вихідці з України найбільшим недоліком Португалії вважають бюрократію. Щоб отримати тут потрібну довідку, можна провести в установах пів дня. Ще один суттєвий недолік життя в Португалії – високі ціни на житло. Також українські іммігранти зазначають, що в Португалії краще не хворіти, бо медицина тут дорога.
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