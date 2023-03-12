Хай там що, але польська мова має багато слів, які складно не тільки запам'ятати, а й вимовити. Усе через часте поєднання шиплячих звуків. Тож підготували для вас топ найскладніших для іноземців слів та словосполучень польською мовою. Спробуйте вимовити правильно бодай з другої спроби.

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10 польських слів, які важко вимовити

Szczebrzeszyn – місто в Польщі

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – ім'я та прізвище

Szymankowszczyzna – польська Шчучинщина

Żółć – жовч

Źdźbło – соломина

Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук дзижчить у очереті

Różdżka – чарівна паличка

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – ми відокремилися від збудженого натовпу

Dżdżownica – дощовий черв'як

Konstantynopolitańczykowianeczka – мешканка Константинополя

Польська скоромовка

Скоромовки, які поляки називають "łamańce językowe", – це гарний спосіб покращити свою дикцію та попрацювати над акцентом. Ось, наприклад, за цю скоромовку на польському екзамені зі знання мови дають рівень C3:

Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.