Хай там що, але польська мова має багато слів, які складно не тільки запам'ятати, а й вимовити. Усе через часте поєднання шиплячих звуків. Тож підготували для вас топ найскладніших для іноземців слів та словосполучень польською мовою. Спробуйте вимовити правильно бодай з другої спроби.
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10 польських слів, які важко вимовити
- Szczebrzeszyn – місто в Польщі
- Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – ім'я та прізвище
- Szymankowszczyzna – польська Шчучинщина
- Żółć – жовч
- Źdźbło – соломина
- Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук дзижчить у очереті
- Różdżka – чарівна паличка
- Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – ми відокремилися від збудженого натовпу
- Dżdżownica – дощовий черв'як
- Konstantynopolitańczykowianeczka – мешканка Константинополя
Польська скоромовка
Скоромовки, які поляки називають "łamańce językowe", – це гарний спосіб покращити свою дикцію та попрацювати над акцентом. Ось, наприклад, за цю скоромовку на польському екзамені зі знання мови дають рівень C3:
Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyznę do Pszczyny. I choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.