Как бы там ни было, но польский язык имеет много слов, которые сложно не только запомнить, но и произнести. Все из-за частого сочетания шипящих звуков. Так что подготовили для вас топ самых сложных для иностранцев слов и словосочетаний на польском языке. Попытайтесь произнести правильно хотя бы со второй попытки.
Читайте также Все не так, как в Украине: что больше всего удивляет переселенцев в Германии
10 польских слов, которые трудно произнести
- Szczebrzeszyn – город в Польше
- Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – имя и фамилия
- Szymankowszczyzna – польская Щучинщина
- Żółć – желчь
- Źdźbło – соломина
- Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук жужжит в камышах
- Różdżka – волшебная палочка
- Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – мы отделились от возбужденной толпы
- Dżdżownica – дождевой червь
- Konstantynopolitańczykowianeczka – жительница Константинополя.
Польская скороговорка
Скороговорки, которые поляки называют "łamańce językowe", – это хороший способ улучшить свою дикцию и поработать над акцентом. Вот, например, за эту скороговорку на польском экзамене по знанию языка дают уровень C3:
Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyzně в Pszczyny. И choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.