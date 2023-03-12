Как бы там ни было, но польский язык имеет много слов, которые сложно не только запомнить, но и произнести. Все из-за частого сочетания шипящих звуков. Так что подготовили для вас топ самых сложных для иностранцев слов и словосочетаний на польском языке. Попытайтесь произнести правильно хотя бы со второй попытки.

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10 польских слов, которые трудно произнести

  • Szczebrzeszyn – город в Польше
  • Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – имя и фамилия
  • Szymankowszczyzna – польская Щучинщина
  • Żółć – желчь
  • Źdźbło – соломина
  • Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук жужжит в камышах
  • Różdżka – волшебная палочка
  • Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – мы отделились от возбужденной толпы
  • Dżdżownica – дождевой червь
  • Konstantynopolitańczykowianeczka – жительница Константинополя.

Польская скороговорка

Скороговорки, которые поляки называют "łamańce językowe", – это хороший способ улучшить свою дикцию и поработать над акцентом. Вот, например, за эту скороговорку на польском экзамене по знанию языка дают уровень C3:

Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyzně в Pszczyny. И choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.