Как бы там ни было, но польский язык имеет много слов, которые сложно не только запомнить, но и произнести. Все из-за частого сочетания шипящих звуков. Так что подготовили для вас топ самых сложных для иностранцев слов и словосочетаний на польском языке. Попытайтесь произнести правильно хотя бы со второй попытки.

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10 польских слов, которые трудно произнести

Szczebrzeszyn – город в Польше

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz – имя и фамилия

Szymankowszczyzna – польская Щучинщина

Żółć – желчь

Źdźbło – соломина

Chrząszcz brzmi w trzcinie – жук жужжит в камышах

Różdżka – волшебная палочка

Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu – мы отделились от возбужденной толпы

Dżdżownica – дождевой червь

Konstantynopolitańczykowianeczka – жительница Константинополя.

Польская скороговорка

Скороговорки, которые поляки называют "łamańce językowe", – это хороший способ улучшить свою дикцию и поработать над акцентом. Вот, например, за эту скороговорку на польском экзамене по знанию языка дают уровень C3:

Bezwzględny Grzegorz Brzęczyszczykiewicz wyruszył ze Szczebrzeszyna przez Szymankowszczyzně в Pszczyny. И choć nieraz zalewała go żółć, niepomny następstw znalazł ostatecznie szczęście w źdźble trawy.