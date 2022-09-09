Названо найздоровіші країни світу: хто очолив рейтинг
Джерело:Express
Аналітики британської платформи Money.co.uk назвали 10 країн світу, жителі яких ведуть найздоровіший спосіб життя. Як не дивно, рейтинг очолила Японія.
Японія стала найздоровішою країною світу
Перша сходинка робить країну одним з найкращих місць в світі для життя. У слід за Японією йдуть Швейцарія і Куба.
Читайте також Робота в Чехії для українців: які вакансії найпопулярніші та скільки можна заробити
При складанні рейтингу експерти враховували такі критерії, як якість повітря на вулицях, ситуація з безпекою і кількість сонячних днів на рік.
Також проаналізували середню тривалість життя в країні, рівень ожиріння серед місцевих жителів і доступність системи охорони здоров'я.
Так, за даними експертів, в Японії неймовірна система громадського транспорту, тобто, мало людей володіють власним автомобілем, і тому рівень забруднення повітря в Японії дуже низький. Відповідно жителі підтримують здоров'я і форму, гуляючи на вулиці.
Також в Японії надзвичайно низький рівень ожиріння – всього 3,6% населення.
Найздоровіші країни світу:
- Японія
- Швейцарія
- Куба
- Словенія
- Вірменія
- Хорватія
- Фінляндія
- Польща
- Бельгія
- Італія