Японія стала найздоровішою країною світу
Перша сходинка робить країну одним з найкращих місць в світі для життя. У слід за Японією йдуть Швейцарія і Куба.
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При складанні рейтингу експерти враховували такі критерії, як якість повітря на вулицях, ситуація з безпекою і кількість сонячних днів на рік.
Також проаналізували середню тривалість життя в країні, рівень ожиріння серед місцевих жителів і доступність системи охорони здоров'я.
Так, за даними експертів, в Японії неймовірна система громадського транспорту, тобто, мало людей володіють власним автомобілем, і тому рівень забруднення повітря в Японії дуже низький. Відповідно жителі підтримують здоров'я і форму, гуляючи на вулиці.
Також в Японії надзвичайно низький рівень ожиріння – всього 3,6% населення.
Найздоровіші країни світу:
- Японія
- Швейцарія
- Куба
- Словенія
- Вірменія
- Хорватія
- Фінляндія
- Польща
- Бельгія
- Італія