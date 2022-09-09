Японія стала найздоровішою країною світу

Перша сходинка робить країну одним з найкращих місць в світі для життя. У слід за Японією йдуть Швейцарія і Куба.

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При складанні рейтингу експерти враховували такі критерії, як якість повітря на вулицях, ситуація з безпекою і кількість сонячних днів на рік.

Також проаналізували середню тривалість життя в країні, рівень ожиріння серед місцевих жителів і доступність системи охорони здоров'я.

Так, за даними експертів, в Японії неймовірна система громадського транспорту, тобто, мало людей володіють власним автомобілем, і тому рівень забруднення повітря в Японії дуже низький. Відповідно жителі підтримують здоров'я і форму, гуляючи на вулиці.

Також в Японії надзвичайно низький рівень ожиріння – всього 3,6% населення.

Найздоровіші країни світу:

Японія

Швейцарія

Куба

Словенія

Вірменія

Хорватія

Фінляндія

Польща

Бельгія

Італія

Зауважимо, раніше портал Numbeo опублікував перелік із 6 міст світу. В кожному з них можна комфортно жити на 1 000 доларів в місяць. Тож, ознайомтеся зі списком, і, можливо, одне з міст стане вашою наступною зупинкою!