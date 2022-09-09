Япония стала самой здоровой страной мира
Первая ступенька делает страну одним из лучших мест в мире для жизни. Вслед за Японией идут Швейцария и Куба.
Читайте также Работа в Чехии для украинцев: какие вакансии самые популярные и сколько можно заработать
При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как качество воздуха на улицах, ситуация с безопасностью и количество солнечных дней в году.
Также проанализировали среднюю продолжительность жизни в стране, уровень ожирения местных жителей и доступность системы здравоохранения.
Так, по данным экспертов, в Японии невероятная система общественного транспорта, то есть, мало людей владеют собственным автомобилем, и поэтому уровень загрязнения воздуха в Японии очень низок. Соответственно жители поддерживают здоровье и форму, гуляя по улице.
Также в Японии очень низкий уровень ожирения – всего 3,6% населения.
Самые здоровые страны мира:
- Япония
- Швейцария
- Куба
- Словения
- Армения
- Хорватия
- Финляндия
- Польша
- Бельгия
- Италия