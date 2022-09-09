Япония стала самой здоровой страной мира

Первая ступенька делает страну одним из лучших мест в мире для жизни. Вслед за Японией идут Швейцария и Куба.

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При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как качество воздуха на улицах, ситуация с безопасностью и количество солнечных дней в году.

Также проанализировали среднюю продолжительность жизни в стране, уровень ожирения местных жителей и доступность системы здравоохранения.

Так, по данным экспертов, в Японии невероятная система общественного транспорта, то есть, мало людей владеют собственным автомобилем, и поэтому уровень загрязнения воздуха в Японии очень низок. Соответственно жители поддерживают здоровье и форму, гуляя по улице.

Также в Японии очень низкий уровень ожирения – всего 3,6% населения.

Самые здоровые страны мира:

Япония

Швейцария

Куба

Словения

Армения

Хорватия

Финляндия

Польша

Бельгия

Италия

Напомним, ранее портал Numbeo опубликовал перечень из 6 городов мира. В каждом из них можно комфортно жить на 1 000 долларов в месяц. Итак, ознакомьтесь со списком, и, возможно, один из городов станет вашей следующей остановкой!