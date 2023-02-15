Названо 10 найкращих міст для любителів вуличної їжі: в топі млинці

15 лютого 2023, 11:20
Читать новость на русском

Джерело:

Express

Скуштувати місцеві делікатеси – це завжди одна з родзинок подорожі. Адже у такий спосіб можна стати ще ближче до культури тої чи іншої країни. Так, компанія зі зберігання багажу Radical Storage провела дослідження на основі відгуків користувачів TripAdvisor, й назвала 10 найкращих міст для любителів вуличної їжі.

Париж – світова столиця вуличної їжі 

Французький Париж визнали світовою столицею вуличної їжі. Найпопулярнішими там стали млинці.

Читайте також Куди поїхати з маленькими дітьми: 10 найкращих напрямків для сімейного відпочинку

За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті. Один користувач описав їх як "найкращі млинці" в місті.

Але Париж – це не лише млинці та круасани, це місто також має одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.

Париж підкорює туристів млинцями / Фото ua.depositphotos.com

Афіни зайняли друге місце в списку, і за даними Tripadvisor, у них 222 заклади вуличної їжі. Основні моменти міської вуличної їжі включають сувлакі, куру, різновид пирога з сирною начинкою та морепродукти на винос. Афіни також відомі своїми солодощами, і туристам варто спробувати лукумадес –  різновид смажених грецьких пончиків.

Третє місце посів Рим, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають шматочками, часто за дуже доступними цінами, ідеальну закуску для людей, які дивляться на площі. Туристи також можуть взяти пасту з собою або насолодитися смаженою тріскою в клярі. На десерт туристи можуть скуштувати морозиво в одному з міських джелатерій або взяти цукати з каштанів у пекарні.

10 міст для любителів вуличної їжі

  1. Париж (Франція).
  2. Афіни (Греція).
  3. Рим (Італія).
  4. Барселона (Іспанія).
  5. Будапешт (Угорщина).
  6. Лондон (Англія).
  7. Дубай (ОАЕ).
  8. Лісабон (Португалія).
  9. Мадрид (Іспанія).
  10. Амстердам (Нідерланди).

Зауважте: туристичний ресурс European Best Destinations назвав переможців 2023 року у категорії "найкращі напрямки для подорожей Європою". Очолила рейтинг Варшава.
Автор: Марта Касіянчук