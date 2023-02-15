Названо 10 найкращих міст для любителів вуличної їжі: в топі млинці
Джерело:Express
Скуштувати місцеві делікатеси – це завжди одна з родзинок подорожі. Адже у такий спосіб можна стати ще ближче до культури тої чи іншої країни. Так, компанія зі зберігання багажу Radical Storage провела дослідження на основі відгуків користувачів TripAdvisor, й назвала 10 найкращих міст для любителів вуличної їжі.
Париж – світова столиця вуличної їжі
Французький Париж визнали світовою столицею вуличної їжі. Найпопулярнішими там стали млинці.
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За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті. Один користувач описав їх як "найкращі млинці" в місті.
Але Париж – це не лише млинці та круасани, це місто також має одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.
Афіни зайняли друге місце в списку, і за даними Tripadvisor, у них 222 заклади вуличної їжі. Основні моменти міської вуличної їжі включають сувлакі, куру, різновид пирога з сирною начинкою та морепродукти на винос. Афіни також відомі своїми солодощами, і туристам варто спробувати лукумадес – різновид смажених грецьких пончиків.
Третє місце посів Рим, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають шматочками, часто за дуже доступними цінами, ідеальну закуску для людей, які дивляться на площі. Туристи також можуть взяти пасту з собою або насолодитися смаженою тріскою в клярі. На десерт туристи можуть скуштувати морозиво в одному з міських джелатерій або взяти цукати з каштанів у пекарні.
10 міст для любителів вуличної їжі
- Париж (Франція).
- Афіни (Греція).
- Рим (Італія).
- Барселона (Іспанія).
- Будапешт (Угорщина).
- Лондон (Англія).
- Дубай (ОАЕ).
- Лісабон (Португалія).
- Мадрид (Іспанія).
- Амстердам (Нідерланди).