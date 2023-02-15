Париж – мировая столица уличной еды

Французский Париж признали мировой столицей уличной еды. Самыми популярными там стали блины.

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По результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столице получили четыре звезды. Самой популярной уличной едой в Париже признали блины – местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе. Один пользователь описал их как "лучшие блины" в городе.

Но Париж – это не только блины и круассаны, это также одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Маре туристы смогут отведать вкусную фалафель или домашнюю халу.

Париж покоряет туристов блинами / Фото ua.depositphotos.com

Афины заняли второе место в списке, и по данным Tripadvisor, в них 222 заведения уличной еды. Основные моменты городской уличной еды включают сувлаки, куру, разновидность пирога с творожной начинкой и морепродукты на вынос. Афины также известны своими сладостями, и туристам стоит попробовать лукумадес – разновидность жареных греческих пончиков.

Третье место занял Рим, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают кусочками, зачастую по очень доступным ценам, идеальную закуску для людей, смотрящих на площади. Туристы также могут взять пасту с собой или насладиться жареной треской в кляре. На десерт туристы могут отведать мороженое в одном из городских джелатерий или взять цукаты из каштанов в пекарне.

10 городов для любителей уличной еды

  1. Париж (Франция).
  2. Афины (Греция).
  3. Рим (Италия).
  4. Барселона (Испания).
  5. Будапешт (Венгрия).
  6. Лондон (Англия).
  7. Дубай (ОАЭ).
  8. Лиссабон (Португалия).
  9. Мадрид (Испания).
  10. Амстердам (Нидерланды).