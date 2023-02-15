Французский Париж признали мировой столицей уличной еды. Самыми популярными там стали блины.

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По результатам исследования, 76% заведений уличной еды во французской столице получили четыре звезды. Самой популярной уличной едой в Париже признали блины – местная La Creperie заняла первое место среди уличной еды в городе. Один пользователь описал их как "лучшие блины" в городе.

Но Париж – это не только блины и круассаны, это также одни из лучших в Европе уличных блюд Северной Африки и Ближнего Востока. В частности, в районе Маре туристы смогут отведать вкусную фалафель или домашнюю халу.

Париж покоряет туристов блинами / Фото ua.depositphotos.com

Афины заняли второе место в списке, и по данным Tripadvisor, в них 222 заведения уличной еды. Основные моменты городской уличной еды включают сувлаки, куру, разновидность пирога с творожной начинкой и морепродукты на вынос. Афины также известны своими сладостями, и туристам стоит попробовать лукумадес – разновидность жареных греческих пончиков.

Третье место занял Рим, а пицца стала там самой популярной уличной едой для туристов. Пиццу в итальянской столице подают кусочками, зачастую по очень доступным ценам, идеальную закуску для людей, смотрящих на площади. Туристы также могут взять пасту с собой или насладиться жареной треской в кляре. На десерт туристы могут отведать мороженое в одном из городских джелатерий или взять цукаты из каштанов в пекарне.

10 городов для любителей уличной еды

Париж (Франция). Афины (Греция). Рим (Италия). Барселона (Испания). Будапешт (Венгрия). Лондон (Англия). Дубай (ОАЭ). Лиссабон (Португалия). Мадрид (Испания). Амстердам (Нидерланды).

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