Французький Париж визнали світовою столицею вуличної їжі. Найпопулярнішими там стали млинці.

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За результатами дослідження, 76% закладів вуличної їжі у французькій столиці отримали чотири зірки. Найпопулярнішою вуличною їжею в Парижі визнали млинці – місцева La Creperie посіла перше місце серед вуличної їжі в місті. Один користувач описав їх як "найкращі млинці" в місті.

Але Париж – це не лише млинці та круасани, це місто також має одні з найкращих у Європі вуличних страв Північної Африки та Близького Сходу. Зокрема, в районі Маре туристи зможуть покуштувати смачний фалафель або домашню халу.

Париж підкорює туристів млинцями / Фото ua.depositphotos.com

Афіни зайняли друге місце в списку, і за даними Tripadvisor, у них 222 заклади вуличної їжі. Основні моменти міської вуличної їжі включають сувлакі, куру, різновид пирога з сирною начинкою та морепродукти на винос. Афіни також відомі своїми солодощами, і туристам варто спробувати лукумадес – різновид смажених грецьких пончиків.

Третє місце посів Рим, а піца стала там найпопулярнішою вуличною їжею для туристів. Піцу в італійській столиці подають шматочками, часто за дуже доступними цінами, ідеальну закуску для людей, які дивляться на площі. Туристи також можуть взяти пасту з собою або насолодитися смаженою тріскою в клярі. На десерт туристи можуть скуштувати морозиво в одному з міських джелатерій або взяти цукати з каштанів у пекарні.

10 міст для любителів вуличної їжі

Париж (Франція). Афіни (Греція). Рим (Італія). Барселона (Іспанія). Будапешт (Угорщина). Лондон (Англія). Дубай (ОАЕ). Лісабон (Португалія). Мадрид (Іспанія). Амстердам (Нідерланди).

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