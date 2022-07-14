Експерти назвали найдорожчі міста для життя у 2022 році: хто очолив рейтинг
Джерело:Numbeo
У світі є чимало місць, де проживати дуже дорого. Ви здивуєтесь, але мовиться не про ОАЕ.
Компанія NUMBEO опублікувала рейтинг найдорожчих міст для життя у 2022 році. До нього навіть увійшла столиця України, однак про це згодом.
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10 найдорожчих для життя міст світу:
- Гамільтон (Бермуди)
- Базель (Швейцарія)
- Цюріх (Швейцарія)
- Цуг (Швейцарія)
- Лозанна (Швейцарія)
- Берн (Швейцарія)
- Женева (Швейцарія)
- Гонолулу (США)
- Санта-Барбара (США)
- Нью-Йорк (США)
Так, очолив рейтинг адміністративний центр Бермуд, місто Гамільтон. Індекс вартості життя там становить 145,98.
Варто зазначити, що переважну більшість сходинок першої десятки посіли міста Швейцарії — шість з десяти. Як відомо, саме ця країна є однією з найдорожчих у всіх сферах життя.
Щоб скласти рейтинг та розрахувати вартість життя, експерти оцінювали наступні критерії:
- ціни на оренду житла
- комунальні послуги
- продукти та транспорт
- середній чек у кафе і ресторанах
- купівельну спроможність мешканців
Київ теж є у переліку
Українська столиця – Київ – посіла 407 з 510 в рейтингу найдорожчих для життя міст світу.
Також до нього потрапили ще 4 українських міста – Одеса (442 місце), Дніпро (445 місце), Харків (459 місце) та Львів (460 місце).Зауважте: детальніше ознайомитись із рейтингом можна за посиланням.