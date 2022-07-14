Компания NUMBEO опубликовала рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году. В него даже вошла столица Украины, однако об этом позже.
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10 самых дорогих для жизни городов мира:
- Гамильтон (Бермуды)
- Базель (Швейцария)
- Цюрих (Швейцария)
- Цуг (Швейцария)
- Лозанна (Швейцария)
- Берн (Швейцария)
- Женева (Швейцария)
- Гонолулу (США)
- Санта-Барбара (США)
- Нью-Йорк (США)
Так, возглавил рейтинг административный центр Бермуд, город Гамильтон. Индекс стоимости жизни там составляет 145,98.
Следует отметить, что подавляющее большинство ступеней первой десятки заняли города Швейцарии – шесть из десяти. Как известно, именно эта страна является одной из самых дорогих во всех сферах жизни.
Чтобы составить рейтинг и рассчитать стоимость жизни, эксперты оценивали следующие критерии:
- цены на аренду жилья
- коммунальные услуги
- продукты и транспорт
- средний чек в кафе и ресторанах
- покупательную способность жителей
Киев тоже есть в списке
Украинская столица – Киев – заняла 407 из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.
Также в него попали еще 4 украинских города – Одесса (442 место), Днепр (445 место), Харьков (459 место) и Львов (460 место).