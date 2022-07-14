Компания NUMBEO опубликовала рейтинг самых дорогих городов для жизни в 2022 году. В него даже вошла столица Украины, однако об этом позже.

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10 самых дорогих для жизни городов мира:

  1. Гамильтон (Бермуды)
  2. Базель (Швейцария)
  3. Цюрих (Швейцария)
  4. Цуг (Швейцария)
  5. Лозанна (Швейцария)
  6. Берн (Швейцария)
  7. Женева (Швейцария)
  8. Гонолулу (США)
  9. Санта-Барбара (США)
  10. Нью-Йорк (США)

Так, возглавил рейтинг административный центр Бермуд, город Гамильтон. Индекс стоимости жизни там составляет 145,98.

Следует отметить, что подавляющее большинство ступеней первой десятки заняли города Швейцарии – шесть из десяти. Как известно, именно эта страна является одной из самых дорогих во всех сферах жизни.

Чтобы составить рейтинг и рассчитать стоимость жизни, эксперты оценивали следующие критерии:

  • цены на аренду жилья
  • коммунальные услуги
  • продукты и транспорт
  • средний чек в кафе и ресторанах
  • покупательную способность жителей

Киев тоже есть в списке

Украинская столица – Киев – заняла 407 из 510 в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира.

Также в него попали еще 4 украинских города – Одесса (442 место), Днепр (445 место), Харьков (459 место) и Львов (460 место).