Європейці вже давно звикли до формату подорожі Fly and Drive та активно використовують його під час поїздок самою Європою чи подорожей іншими континентами. Суть полягає в тому, щоб після прильоту в іншу країну (Fly) взяти в оренду автомобіль і продовжити подорож вже за кермом. Крім цього, власники машин часто вирушають у закордонну мандрівку на своєму авто. Тим часом міжнародний туристичний пошуковик Kayak сформував рейтинг найкращих країн для поїздок автомобілем.
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Перелік країн для бюджетних подорожей на авто
- Сербія
- Боснія та Герцеговина
- Литва
- Польща
- Болгарія
- Румунія
- Кіпр
- Туреччина
- Словаччина
- Естонія
Що автори враховували при складанні рейтингу
- Ціни на пальне
- Вартість оренди авто
- Паркування
- Зарядки електромобілів
- Дорожні збори
- Інфраструктура
- Доступність кемпінгів
- Туристичну цінність (наприклад, кількість національних парків або об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території тієї чи іншої країни)
10 найкращих країн для мандрівки на машині з загальносвітового рейтингу
- Німеччина
- Іспанія
- Литва
- Кіпр
- Франція
- Швеція
- Португалія
- Естонія
- Італія
- Швейцарія.
Останню позицію в цьому рейтингу посіла Бельгія (33-е місце).
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