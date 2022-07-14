Європейці вже давно звикли до формату подорожі Fly and Drive та активно використовують його під час поїздок самою Європою чи подорожей іншими континентами. Суть полягає в тому, щоб після прильоту в іншу країну (Fly) взяти в оренду автомобіль і продовжити подорож вже за кермом. Крім цього, власники машин часто вирушають у закордонну мандрівку на своєму авто. Тим часом міжнародний туристичний пошуковик Kayak сформував рейтинг найкращих країн для поїздок автомобілем.

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Перелік країн для бюджетних подорожей на авто

Сербія Боснія та Герцеговина Литва Польща Болгарія Румунія Кіпр Туреччина Словаччина Естонія

Що автори враховували при складанні рейтингу

Ціни на пальне

Вартість оренди авто

Паркування

Зарядки електромобілів

Дорожні збори

Інфраструктура

Доступність кемпінгів

Туристичну цінність (наприклад, кількість національних парків або об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на території тієї чи іншої країни)

10 найкращих країн для мандрівки на машині з загальносвітового рейтингу

Німеччина Іспанія Литва Кіпр Франція Швеція Португалія Естонія Італія Швейцарія.

Останню позицію в цьому рейтингу посіла Бельгія (33-е місце).

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