Порівняння цін на шезлонги, морозиво, коктейль і не лише: 10 найдешевших пляжів Європи літа 2024

4 липня 2024, 21:10
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Джерело:

Express

Більшість туристів шукає економніші варіанти для літнього пляжного відпочинку. Хоча пляжні напрямки залишаються популярним вибором, мандрівники все більше зосереджуються на мінімізації не лише витрат на проїзд та проживання, але й додаткових, понесених на пляжі.

Тому пропонуємо вашій увазі 10 найдоступніших пляжів Європи для відвідування. Нове дослідження провела транспортна платформа Omio.

До слова Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі 

10 найдешевших пляжів Європи для відпочинку влітку 

У ході аналізу порівнювалися витрати, пов'язані з орендою шезлонгів та купівлею популярних напоїв і закусок на 75 пляжах по всьому континенту. Для складання остаточного списку також були враховані відгуки та рейтинги Google, а також середні літні температури.

  1. Playa de Las Canteras (Гран-Канарія, Іспанія):
  • Шезлонг – 3 євро на день.
  • Порція морозива – 2,1 євро.
  • Келих пива – 3,5 євро.
  • Коктейль "Шприц" – 6 євро.
  • Пляшка води – 1 євро.
  1. Kleopatra Beach (Аланья, Туреччина): 
  • Шезлонг – 7,6 євро на день.
  • Порція морозива – 0,8 євро.
  • Келих пива – 2,1 євро.
  • Коктейль "Шприц" – 4 євро.
  • Пляшка води – 0,45 євро.
  1. Playa de La Concha (Країна Басків, Іспанія):
  • Шезлонг – 3 євро на день.
  • Порція морозива – 2,3 євро.
  • Келих пива – 3,5 євро.
  • Коктейль "Шприц" – 7 євро.
  • Пляшка води – 0,45 євро.
  1. Playa de las Teresitas (Тенерифе, Іспанія):
  • Шезлонг – не надаються.
  • Порція морозива – 2 євро.
  • Келих пива – 4 євро.
  • Коктейль "Шприц" – 7 євро.
  • Пляшка води – 0,7 євро.


Playa de las Teresitas / Фото Unsplash

  1. Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Італія): 
  • Шезлонг – 10 євро на день.
  • Порція морозива – 2 євро.
  • Келих пива – 4 євро.
  • Коктейль "Шприц" – 6 євро.
  • Пляшка води – 0,5 євро.

Також до десятки лідерів потрапили такі пляжі:

  1. Warnemünde Beach (Варнемюнде, Німеччина);
  2. Falésia Beach (Алгарве, Португалія);
  3. Praia Grande de Porto Covo (ПортуКово, Португалія);
  4. Spiaggia di Sansone (Ельба, Італія);
  5. Plaża Jastarnia (Хель, Польща).
Автор: Марта Касіянчук