Порівняння цін на шезлонги, морозиво, коктейль і не лише: 10 найдешевших пляжів Європи літа 2024
Джерело:Express
Більшість туристів шукає економніші варіанти для літнього пляжного відпочинку. Хоча пляжні напрямки залишаються популярним вибором, мандрівники все більше зосереджуються на мінімізації не лише витрат на проїзд та проживання, але й додаткових, понесених на пляжі.
Тому пропонуємо вашій увазі 10 найдоступніших пляжів Європи для відвідування. Нове дослідження провела транспортна платформа Omio.
До слова Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі
10 найдешевших пляжів Європи для відпочинку влітку
У ході аналізу порівнювалися витрати, пов'язані з орендою шезлонгів та купівлею популярних напоїв і закусок на 75 пляжах по всьому континенту. Для складання остаточного списку також були враховані відгуки та рейтинги Google, а також середні літні температури.
- Playa de Las Canteras (Гран-Канарія, Іспанія):
- Шезлонг – 3 євро на день.
- Порція морозива – 2,1 євро.
- Келих пива – 3,5 євро.
- Коктейль "Шприц" – 6 євро.
- Пляшка води – 1 євро.
- Kleopatra Beach (Аланья, Туреччина):
- Шезлонг – 7,6 євро на день.
- Порція морозива – 0,8 євро.
- Келих пива – 2,1 євро.
- Коктейль "Шприц" – 4 євро.
- Пляшка води – 0,45 євро.
- Playa de La Concha (Країна Басків, Іспанія):
- Шезлонг – 3 євро на день.
- Порція морозива – 2,3 євро.
- Келих пива – 3,5 євро.
- Коктейль "Шприц" – 7 євро.
- Пляшка води – 0,45 євро.
- Playa de las Teresitas (Тенерифе, Іспанія):
- Шезлонг – не надаються.
- Порція морозива – 2 євро.
- Келих пива – 4 євро.
- Коктейль "Шприц" – 7 євро.
- Пляшка води – 0,7 євро.
Playa de las Teresitas / Фото Unsplash
- Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Італія):
- Шезлонг – 10 євро на день.
- Порція морозива – 2 євро.
- Келих пива – 4 євро.
- Коктейль "Шприц" – 6 євро.
- Пляшка води – 0,5 євро.
Також до десятки лідерів потрапили такі пляжі:
- Warnemünde Beach (Варнемюнде, Німеччина);
- Falésia Beach (Алгарве, Португалія);
- Praia Grande de Porto Covo (ПортуКово, Португалія);
- Spiaggia di Sansone (Ельба, Італія);
- Plaża Jastarnia (Хель, Польща).