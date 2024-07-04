Поэтому предлагаем вашему вниманию 10 самых доступных пляжей Европы для посещения. Новое исследование провела транспортная платформа Omio.
К слову Очень бюджетный вариант: морской пляж Европы признали одним из самых красивых в мире
10 самых дешевых пляжей Европы для отдыха летом
В ходе анализа сравнивались расходы, связанные с арендой шезлонгов и покупкой популярных напитков и закусок на 75 пляжах по всему континенту. Для составления окончательного списка также были учтены отзывы и рейтинги Google, а также средние летние температуры.
- Playa de Las Canteras (Гран-Канария, Испания):
- Шезлонг – 3 евро в день.
- Порция мороженого – 2,1 евро.
- Бокал пива – 3,5 евро.
- Коктейль "Шприц" – 6 евро.
- Бутылка воды – 1 евро.
- Kleopatra Beach (Аланья, Турция):
- Шезлонг – 7,6 евро в день.
- Порция мороженого – 0,8 евро.
- Бокал пива – 2,1 евро.
- Коктейль "Шприц" – 4 евро.
- Бутылка воды – 0,45 евро.
- Playa de La Concha (Страна Басков, Испания):
- Шезлонг – 3 евро в день.
- Порция мороженого – 2,3 евро.
- Бокал пива – 3,5 евро.
- Коктейль "Шприц" – 7 евро.
- Бутылка воды – 0,45 евро.
- Playa de las Teresitas (Тенерифе, Испания):
- Шезлонг – не предоставляются.
- Порция мороженого – 2 евро.
- Бокал пива – 4 евро.
- Коктейль "Шприц" – 7 евро.
- Бутылка воды – 0,7 евро.
Playa de las Teresitas / Фото Unsplash
- Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Италия):
- Шезлонг – 10 евро в день.
- Порция мороженого – 2 евро.
- Бокал пива – 4 евро.
- Коктейль "Шприц" – 6 евро.
- Бутылка воды – 0,5 евро.
Также в десятку лидеров попали такие пляжи:
- Warnemünde Beach (Варнемюнде, Германия);
- Falésia Beach (Алгарве, Португалия);
- Praia Grande de Porto Covo (ПортуКово, Португалия);
- Spiaggia di Sansone (Эльба, Италия);
- Plaża Jastarnia (Хель, Польша).