Поэтому предлагаем вашему вниманию 10 самых доступных пляжей Европы для посещения. Новое исследование провела транспортная платформа Omio.

К слову Очень бюджетный вариант: морской пляж Европы признали одним из самых красивых в мире

10 самых дешевых пляжей Европы для отдыха летом

В ходе анализа сравнивались расходы, связанные с арендой шезлонгов и покупкой популярных напитков и закусок на 75 пляжах по всему континенту. Для составления окончательного списка также были учтены отзывы и рейтинги Google, а также средние летние температуры.

  1. Playa de Las Canteras (Гран-Канария, Испания):
  • Шезлонг – 3 евро в день.
  • Порция мороженого – 2,1 евро.
  • Бокал пива – 3,5 евро.
  • Коктейль "Шприц" – 6 евро.
  • Бутылка воды – 1 евро.
  1. Kleopatra Beach (Аланья, Турция):
  • Шезлонг – 7,6 евро в день.
  • Порция мороженого – 0,8 евро.
  • Бокал пива – 2,1 евро.
  • Коктейль "Шприц" – 4 евро.
  • Бутылка воды – 0,45 евро.
  1. Playa de La Concha (Страна Басков, Испания):
  • Шезлонг – 3 евро в день.
  • Порция мороженого – 2,3 евро.
  • Бокал пива – 3,5 евро.
  • Коктейль "Шприц" – 7 евро.
  • Бутылка воды – 0,45 евро.
  1. Playa de las Teresitas (Тенерифе, Испания):
  • Шезлонг – не предоставляются.
  • Порция мороженого – 2 евро.
  • Бокал пива – 4 евро.
  • Коктейль "Шприц" – 7 евро.
  • Бутылка воды – 0,7 евро.

Playa de las Teresitas
Playa de las Teresitas / Фото Unsplash

  1. Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Италия):
  • Шезлонг – 10 евро в день.
  • Порция мороженого – 2 евро.
  • Бокал пива – 4 евро.
  • Коктейль "Шприц" – 6 евро.
  • Бутылка воды – 0,5 евро.

Также в десятку лидеров попали такие пляжи:

  1. Warnemünde Beach (Варнемюнде, Германия);
  2. Falésia Beach (Алгарве, Португалия);
  3. Praia Grande de Porto Covo (ПортуКово, Португалия);
  4. Spiaggia di Sansone (Эльба, Италия);
  5. Plaża Jastarnia (Хель, Польша).