Тому пропонуємо вашій увазі 10 найдоступніших пляжів Європи для відвідування. Нове дослідження провела транспортна платформа Omio.

До слова Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі

10 найдешевших пляжів Європи для відпочинку влітку

У ході аналізу порівнювалися витрати, пов'язані з орендою шезлонгів та купівлею популярних напоїв і закусок на 75 пляжах по всьому континенту. Для складання остаточного списку також були враховані відгуки та рейтинги Google, а також середні літні температури.

Playa de Las Canteras (Гран-Канарія, Іспанія):

Шезлонг – 3 євро на день.

Порція морозива – 2,1 євро.

Келих пива – 3,5 євро.

Коктейль "Шприц" – 6 євро.

Пляшка води – 1 євро.

Kleopatra Beach (Аланья, Туреччина):

Шезлонг – 7,6 євро на день.

Порція морозива – 0,8 євро.

Келих пива – 2,1 євро.

Коктейль "Шприц" – 4 євро.

Пляшка води – 0,45 євро.

Playa de La Concha (Країна Басків, Іспанія):

Шезлонг – 3 євро на день.

Порція морозива – 2,3 євро.

Келих пива – 3,5 євро.

Коктейль "Шприц" – 7 євро.

Пляшка води – 0,45 євро.

Playa de las Teresitas (Тенерифе, Іспанія):

Шезлонг – не надаються.

Порція морозива – 2 євро.

Келих пива – 4 євро.

Коктейль "Шприц" – 7 євро.

Пляшка води – 0,7 євро.



Playa de las Teresitas / Фото Unsplash

Scoglio di Monterosso (Монтероссо-аль-Маре, Італія):

Шезлонг – 10 євро на день.

Порція морозива – 2 євро.

Келих пива – 4 євро.

Коктейль "Шприц" – 6 євро.

Пляшка води – 0,5 євро.

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