Слова-паразити – це лінгвістичне явище, виражене у вживанні зайвих і безглуздих у певному контексті слів. Їх відносять до мовних помилок. Проте, слова-паразити органічно доповнюють розмовну мову. Тому їх знання підвищить шанси зрозуміти носія французької.

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Приклади слів-паразитів у французькій мові

  • Vous voyez – розумієте, розумієш.
  • C'est clair – ясно, зрозуміло.
  • Voilà – ось так.
  • Si vous voulez – якщо хочеш.
  • Quand-même – все-таки.
  • Et tout – і таке інше.
  • Genre – типу того.
  • En fait – ну, нібито.
  • J'avoue – припустімо.
  • A la base – це ж, це саме.
  • Mais bon – ну й добре.
  • Et machin – і таке.

У французькій мові є слова-паразити / Фото Pexels