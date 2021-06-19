Слова-паразити – це лінгвістичне явище, виражене у вживанні зайвих і безглуздих у певному контексті слів. Їх відносять до мовних помилок. Проте, слова-паразити органічно доповнюють розмовну мову. Тому їх знання підвищить шанси зрозуміти носія французької.
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Приклади слів-паразитів у французькій мові
- Vous voyez – розумієте, розумієш.
- C'est clair – ясно, зрозуміло.
- Voilà – ось так.
- Si vous voulez – якщо хочеш.
- Quand-même – все-таки.
- Et tout – і таке інше.
- Genre – типу того.
- En fait – ну, нібито.
- J'avoue – припустімо.
- A la base – це ж, це саме.
- Mais bon – ну й добре.
- Et machin – і таке.
У французькій мові є слова-паразити / Фото Pexels