Слова-паразиты – это лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в определенном контексте слов. Их относят к речевым ошибкам. Однако, слова-паразиты органично дополняют разговорный язык. Поэтому их знания повысит шансы понять носителя французского.
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Примеры слов-паразитов во французском языке
- Vous voyez – понимаете, понимаешь.
- C'est clair – ясно, понятно.
- Voilà – вот так.
- Si vous voulez – если хочешь.
- Quand-même – все-таки.
- Et tout – и так далее.
- Genre – типа того.
- En fait – ну, якобы.
- J'avoue – допустим.
- A la base – это же, это самое.
- Mais bon – ну и ладно.
- Et machin – и прочее.
Во французском языке есть слова-паразиты / Фото Pexels