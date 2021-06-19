Слова-паразиты  это лингвистическое явление, выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в определенном контексте слов. Их относят к речевым ошибкам. Однако, слова-паразиты органично дополняют разговорный язык. Поэтому их знания повысит шансы понять носителя французского.

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Примеры слов-паразитов во французском языке

  • Vous voyez  понимаете, понимаешь.
  • C'est clair  ясно, понятно.
  • Voilà  вот так.
  • Si vous voulez  если хочешь.
  • Quand-même  все-таки.
  • Et tout  и так далее.
  • Genre  типа того.
  • En fait – ну, якобы.
  • J'avoue – допустим.
  • A la base  это же, это самое.
  • Mais bon – ну и ладно.
  • Et machin – и прочее.

Во французском языке есть слова-паразиты / Фото Pexels