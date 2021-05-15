10 дивних та кумедних європейських законів, в існування яких складно повірити

Правові системи держав світу часто керуються дивними та неоднозначними законами. Більшість з них формуються на основі звичаїв, традицій, історії чи ментальності населення країн.

Часто порушення на перший погляд абсурдних норм чи актів може каратися чималим адміністративним штрафом, ба навіть ув'язненням. Закордон 24 підібрав найнезвичніші та найкумедніші закони країн Європи.

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Франція

У Франції заборонено називати свинок іменем Наполеон. Будь-то декоративний домашній улюбленець чи звичайна тваринка на фермі – якщо правоохоронці дізнаються, що ви кличете свиню іменем великого завойовника та імператора, то вам випишуть чималий штраф.

У Франції не можна називати свиню Наполеоном / Фото Pexels

Швейцарія

Ще один цікавий закон, який стосується свинок, однак цього разу винятково морських, діє у Швейцарії. Тут заборонено мати лише одну морську свинку, адже вони є соціальними тваринами, і потребують щонайменше ще одного компаньйона свого виду. Якщо у вас лише один такий домашній улюбленець у Швейцарії, то вам може навіть загрожувати позбавлення волі, адже це прирівнюють до жорстокого поводження з тваринами.

У Швейцарії можна мати щонайменше двох морських свинок / Фото Peixabay

Мальта

Мешкаючи чи подорожуючи на Мальту, слід добре задуматись, з якою інтенсивністю та виразом обличчя ви біжите. Тут діє закон, який забороняє "агресивний біг" вздовж вулиць, на яких розташовані будівлі державних установ. Законодавці Мальти вбачають в цьому загрозу державного суверенітету та можливість теракту.

Слідкуйте за тим, як ви бігаєте на Мальті / Фото Pexels

Польща

У Польщі заборонено носити одяг із зображенням мультяшного персонажа Вінні Пуха. Це стосується прогулянок поблизу шкіл, дитячих садків та майданчиків. Причина – герой мультика не носить штанів, і тим самим, на думку законодавців, пропагує нездорову поведінку.

У Польщі Вінні Пух є персоною нон грата / Фото Pexels

Румунія

В Румунії заборонено бути мертвим більше одного року. Як би це абсурдно не звучало, у 2016 році одного з громадян Румунії оголосили загиблим, однак у 2018 році чоловік прийшов до суду з метою скасувати свою смерть. Представники феміди відмовили румуну у його проханні, опираючись на те, що він "надто довго був визнаний мертвим".

В румунських судах важко довести, що ви живі / Фото Pexels

Угорщина

В Угорщині заборонено займатись сексом з увімкнутим світлом. Попри легалізацію проституції, у країні дозволено займатись коханням винятково з вимкнутим світлом. Можливо, таким чином, угорський законодавець прагне привчити громадян до економії?

В Угорщині сексом можна займатись лише вимкнувши світло / Фото Pexels

Греція

У Греції заборонено взувати високі підбори в історичних локаціях. На думку грецьких законодавців, високі підбори створюють посилений тиск на поверхню, і цим самим руйнують старовинні античні пам'ятки архітектури країни.

Високі підбори на екскурсії в Греції взувати не варто / Фото Pexels

Нідерланди

У Нідерландах заборонено замикати грабіжника у ванній кімнаті. Якщо ви застали у своєму помешканні незнайомця, який намагається вкрасти ваші речі, то у Нідерландах заборонено утримувати злочинця у закритих приміщеннях, навіть до приїзду поліції. Грабіжник може подати зустрічний позов, у якому вкаже, що ви порушили його право на свободу пересування.

Замикати грабіжників у ванних кімнатах заборонено законом Нідерландів / Фото Pexels

Фінляндія

У Фінляндії заборонено вмикати музику чи рекламні аудіооголошення у громадському транспорті і таксі. Вимога стосується як водіїв, так і пасажирів. Подібний закон був би корисним і в Україні, з огляду на те, що з автівок таксистів часто лунає шансон, чи не так?

Жодної музики у таксі Фінляндії / Фото Pexels

Велика Британія

Велика Британія славиться незліченною кількістю пабів, барів та розвиненим нічним життям. Однак саме у цій країні діє закон, який забороняє відвідувачам всіх громадських закладів бути п'яними.

Напиватись у пабах та барах Великої Британії заборонено / Фото Pexels