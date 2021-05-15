Часто нарушение на первый взгляд абсурдных норм или актов может караться большим административным штрафом и даже тюремным заключением. Закордон 24 подобрал самые необычные и забавные законы стран Европы.

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Франция

Во Франции запрещено называть свинок именем Наполеон. Будь-то декоративный домашний любимец или обычное животное на ферме – если правоохранители узнают, что вы зовете свинью именем великого завоевателя и императора, то вам выпишут немалый штраф.

Во Франции нельзя называть свинью Наполеоном / Фото Pexels

Швейцария

Еще один интересный закон, который касается свинок, однако на этот раз исключительно морских, действует в Швейцарии. Здесь запрещено иметь только одну морскую свинку, ведь они являются социальными животными, и требуют минимум еще одного компаньона своего вида. Если у вас только один такой домашний любимец в Швейцарии, то вам может даже грозить лишение свободы, ведь это приравнивают к жестокому обращению с животными.

В Швейцарии можно иметь не менее двух морских свинок / Фото Peixabay

Мальта

Живя или путешествуя на Мальту, следует хорошо задуматься, с какой интенсивностью и выражением лица вы бежите. Здесь действует закон, запрещающий "агрессивный бег" вдоль улиц, на которых расположены здания государственных учреждений. Законодатели Мальты видят в этом угрозу государственного суверенитета и возможность теракта.

Следите за тем, как вы бегаете на Мальте / Фото Pexels

Польша

В Польше запрещено носить одежду с изображением мультяшного персонажа Винни Пуха. Это касается прогулок вблизи школ, детских садов и площадок. Причина – герой мультика не носит брюк, и тем самым, по мнению законодателей, пропагандирует нездоровое поведение.

В Польше Винни Пух является персоной нон грата / Фото Pexels

Румыния

В Румынии запрещено быть мертвым более одного года. Как бы это абсурдно ни звучало, в 2016 году одного из граждан Румынии объявили погибшим, однако в 2018 году мужчина пришел в суд с целью отменить свою смерть. Представители фемиды отказали румыну в его просьбе, опираясь на то, что он "слишком долго был признан мертвым".

В румынских судах трудно доказать, что вы живы / Фото Pexels

Венгрия

В Венгрии запрещено заниматься сексом с включенным светом. Несмотря на легализацию проституции в стране разрешено заниматься любовью исключительно с выключенным светом. Возможно, таким образом, венгерский законодатель стремится приучить граждан к экономии?

В Венгрии сексом можно заниматься только выключив свет / Фото Pexels

Греция

В Греции запрещено обувать высокие каблуки в исторических локациях. По мнению греческих законодателей, высокие каблуки создают усиленное давление на поверхность, и тем самым разрушают старинные античные памятки архитектуры страны.

Высокие каблуки на экскурсии в Греции обувать не стоит / Фото Pexels

Нидерланды

В Нидерландах запрещено запирать грабителя в ванной комнате. Если вы застали в своем доме незнакомца, который пытается украсть ваши вещи, то в Нидерландах запрещено удерживать преступника в закрытых помещениях, даже до приезда полиции. Грабитель может подать встречный иск, в котором укажет, что вы нарушили его право на свободу передвижения.

Закрывать грабителей в ванных комнатах запрещено законом Нидерландов / Фото Pexels

Финляндия

В Финляндии запрещено включать музыку или аудиорекламу в общественном транспорте и такси. Требование касается как водителей, так и пассажиров. Подобный закон был бы полезен и в Украине, учитывая то, что из машин таксистов часто звучит шансон, не так ли?

Никакой музыки в такси Финляндии / Фото Pexels

Великобритания

Великобритания славится бесчисленным количеством пабов, баров и развитой ночной жизнью. Однако именно в этой стране действует закон, который запрещает посетителям всех общественных заведений быть пьяными.

Напиваться в пабах и барах Великобритании запрещено / Фото Pexels