Часто порушення на перший погляд абсурдних норм чи актів може каратися чималим адміністративним штрафом, ба навіть ув'язненням. Закордон 24 підібрав найнезвичніші та найкумедніші закони країн Європи.

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Франція

У Франції заборонено називати свинок іменем Наполеон. Будь-то декоративний домашній улюбленець чи звичайна тваринка на фермі – якщо правоохоронці дізнаються, що ви кличете свиню іменем великого завойовника та імператора, то вам випишуть чималий штраф.

У Франції не можна називати свиню Наполеоном / Фото Pexels

Швейцарія

Ще один цікавий закон, який стосується свинок, однак цього разу винятково морських, діє у Швейцарії. Тут заборонено мати лише одну морську свинку, адже вони є соціальними тваринами, і потребують щонайменше ще одного компаньйона свого виду. Якщо у вас лише один такий домашній улюбленець у Швейцарії, то вам може навіть загрожувати позбавлення волі, адже це прирівнюють до жорстокого поводження з тваринами.

У Швейцарії можна мати щонайменше двох морських свинок / Фото Peixabay

Мальта

Мешкаючи чи подорожуючи на Мальту, слід добре задуматись, з якою інтенсивністю та виразом обличчя ви біжите. Тут діє закон, який забороняє "агресивний біг" вздовж вулиць, на яких розташовані будівлі державних установ. Законодавці Мальти вбачають в цьому загрозу державного суверенітету та можливість теракту.

Слідкуйте за тим, як ви бігаєте на Мальті / Фото Pexels

Польща

У Польщі заборонено носити одяг із зображенням мультяшного персонажа Вінні Пуха. Це стосується прогулянок поблизу шкіл, дитячих садків та майданчиків. Причина – герой мультика не носить штанів, і тим самим, на думку законодавців, пропагує нездорову поведінку.

У Польщі Вінні Пух є персоною нон грата / Фото Pexels

Румунія

В Румунії заборонено бути мертвим більше одного року. Як би це абсурдно не звучало, у 2016 році одного з громадян Румунії оголосили загиблим, однак у 2018 році чоловік прийшов до суду з метою скасувати свою смерть. Представники феміди відмовили румуну у його проханні, опираючись на те, що він "надто довго був визнаний мертвим".

В румунських судах важко довести, що ви живі / Фото Pexels

Угорщина

В Угорщині заборонено займатись сексом з увімкнутим світлом. Попри легалізацію проституції, у країні дозволено займатись коханням винятково з вимкнутим світлом. Можливо, таким чином, угорський законодавець прагне привчити громадян до економії?

В Угорщині сексом можна займатись лише вимкнувши світло / Фото Pexels

Греція

У Греції заборонено взувати високі підбори в історичних локаціях. На думку грецьких законодавців, високі підбори створюють посилений тиск на поверхню, і цим самим руйнують старовинні античні пам'ятки архітектури країни.

Високі підбори на екскурсії в Греції взувати не варто / Фото Pexels

Нідерланди

У Нідерландах заборонено замикати грабіжника у ванній кімнаті. Якщо ви застали у своєму помешканні незнайомця, який намагається вкрасти ваші речі, то у Нідерландах заборонено утримувати злочинця у закритих приміщеннях, навіть до приїзду поліції. Грабіжник може подати зустрічний позов, у якому вкаже, що ви порушили його право на свободу пересування.

Замикати грабіжників у ванних кімнатах заборонено законом Нідерландів / Фото Pexels

Фінляндія

У Фінляндії заборонено вмикати музику чи рекламні аудіооголошення у громадському транспорті і таксі. Вимога стосується як водіїв, так і пасажирів. Подібний закон був би корисним і в Україні, з огляду на те, що з автівок таксистів часто лунає шансон, чи не так?

Жодної музики у таксі Фінляндії / Фото Pexels

Велика Британія

Велика Британія славиться незліченною кількістю пабів, барів та розвиненим нічним життям. Однак саме у цій країні діє закон, який забороняє відвідувачам всіх громадських закладів бути п'яними.

Напиватись у пабах та барах Великої Британії заборонено / Фото Pexels