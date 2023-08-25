Чехія запроваджує нові правила надання гуманітарного житла біженцям: що зміниться з 1 вересня

Міста Кладно та Кутна Гора в Чеській Республіці оголосили про свою ініціативу щодо надання державного гуманітарного житла в межах Центральночеського краю, але за певної умови. Починаючи з 1 вересня 2023 року, це здійснюватиметься у співпраці з регіональними центрами допомоги, відомими як KACPU.

Цей крок спрямований на надання вкрай необхідної підтримки та допомоги тим, хто цього потребує, у цих містах. Про це повідомляє офіційний вебпортал для іноземців, які перебувають або бажають перебувати на території Чеської Республіки.

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Державне гуманітарне житло є першою формою допомоги для осіб, які шукають притулок від початку повномасштабного вторгнення в Україну і ще не знайшли житла у Чеській Республіці. Докладну інформацію про цю послугу можна знайти на сторінці з назвою "Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року".

Як подати заяву на отримання житла в Чехії?

Якщо ви маєте намір подати заявку на отримання державного гуманітарного житла в Центральночеському краї, вам слід звернутися до KACPU у містах Кладно або Кутна Гора. Можливість отримання житла буде залежати від наявних вільних місць у будь-якому населеному пункті даного регіону.

У тому випадку, коли у вас вже є місце проживання у Чехії й потрібно лише подати заявку на тимчасовий захист, то також слід звернутися до KACPU, яке відповідає за ваше місце проживання.

Як живуть українські біженці у Чехії?

У недавньому дослідженні, проведеному PAQ Research спільно з Інститутом соціології Академії наук Чеської Республіки, з'явилися висновки щодо умов життя біженців. Воно показує, що 68% біженців живуть за межею бідності, намагаючись звести кінці з кінцями. Також було виявлено, що 45% сімей біженців можуть покладатися лише на власні заощадження для виживання, причому цих коштів вистачає менше ніж на місяць.

Попри ці складні обставини, є проблиск надії, оскільки 67% економічно активних біженців змогли знайти роботу. Однак тривожним аспектом цієї статистики є те, що понад 40% з них змушені працювати на посадах, які не відповідають їхнім кваліфікаціям. До того ж близько третини респондентів заявили, що вони працюють без суттєвих пільг, як-от соціальне та медичне страхування та час відпустки.

Чехія готова платити українцям за повернення додому

За даними від МВС Чехії, близько 300 тисяч громадян України отримали подовження віз тимчасового захисту у країні. Однак притулок можна продовжувати максимум до трьох років.

У країні створять програму для українських біженців, які хочуть повернутися додому. Зараз уряд Чехії визначається, яку саме підтримку вони зможуть гарантувати. Ця програма буде розрахована на надання допомоги та відшкодування частини витрат для біженців, які хочуть повернутися в Україну. Про можливі суми компенсацій поки не говорять.

Відповідна поправка внесена до закону про захист українців, відомого як Lex Ukrajina.

Як Чехія зменшила допомогу для українських біженців

У липні Чехія значно скоротила допомогу для українців. Фінансова допомога відчутно зменшилась, а безплатне житло тепер доступне не для всіх. Ця жорстка економія призвела до того, що видатки бюджету Чехії на біженців скоротились на третину.